Опасные подарки: как США перевооружили украинскую армию за время конфликта в Донбассе

Лайф собрал все украинские контракты с Америкой по перевооружению.

Власти США увеличили военную помощь Украине до 300 миллионов долларов. Это рекордный показатель поддержки ВСУ за семь лет конфликта в Донбассе. Более того, в эту сумму не входят контракты на создание военных катеров для нужд украинского флота. Это ещё более 600 миллионов долларов. Также за скобками остаются траты на поставку Киеву вооружений и боеприпасов из других стран — членов НАТО. С очередным увеличением финансирования Незалежная может получить куда более опасные "подарки", чем ранее.

Армия под ключ

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Решение об увеличении расходов на военную помощь Киеву принял в конце апреля Комитет по иностранным делам сената США. Соответствующий документ получил достаточно мирное название "О партнёрстве с Украиной в сфере безопасности". Впрочем, буквально сразу на личной странице в Twitter глава украинского МИД пояснил, что именно планируется закупить.

— Выражаю признательность комитету сената за единогласное принятие закона, направленного на увеличение ежегодной военной помощи до 300 миллионов долларов, включая летальное оружие, — написал Дмитрий Кулеба.

Поставки смертоносного вооружения Киеву с самого начала конфликта в Донбассе воспринимались крайне негативно и остро практически всем международным сообществом. Именно поэтому в первые годы боевых действий в регионе Вашингтон даже не рассматривал возможность такой помощи ВСУ. Однако в поставках нелетальных средств США себя ничем не ограничивали.

Только по официальным данным, в 2014 и 2015 годах Киев получил помощь на сумму 119 миллионов долларов. Эти деньги пошли прежде всего на закупку снаряжения: военная форма и обувь, каски, более двух тысяч бронежилетов, разгрузочные системы, медикаменты и сухпайки.

Однако вскоре популярные интернет-сервисы купли-продажи пополнились предложениями украинских пользователей приобрести американские товары. Что вызвало в Вашингтоне неоднозначную реакцию, тем более на фоне серии поражений ВСУ под Иловайском и в районе Дебальцева, в донецком аэропорту.

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По этой причине с 2015 года США переориентировали предоставление помощи Киеву в сторону технических средств. Украинская армия начала получать станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48A — около двух десятков. Почти две сотни бронеавтомобилей HMMWV, более известных как "Хаммер". Более 500 радиостанций, 24 БПЛА RQ-11B Raven и несколько тысяч приборов ночного видения, радиоэлектронной борьбы и миноискателей.

Украинская армия начала преображаться не только внешне, всё больше внимания уделялось изменению её структуры под стандарты НАТО. Для этого во Львовской области практически без перерывов проводилось обучение солдат и офицеров ВСУ западными военными инструкторами. А когда стало ясно, что Вооружённые силы Украины оправились от тяжёлых поражений 2014–2015 годов, в самом Вашингтоне внезапно заговорили о возможности предоставления Киеву летальных вооружений.

Американские политики сразу же поясняли, что такие виды оружия будет запрещено использовать в боевых действиях в Донбассе. Но, пока шли подобные рассуждения, ВСУ получили от США около сотни ручных гранатомётов PSRL-1 (западная версия советских РПГ-7. — Прим. ред.) и десятки 12,7-миллиметровых снайперских винтовок Barrett M107A1, на которые не действовали никакие ограничения.

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А вскоре Госдеп одобрил продажу Киеву 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним с пометкой в договоре, что они могут применяться лишь для оборонительных целей. Впрочем, документ не предусматривал, как будет контролироваться выполнение данного пункта и что последует за его нарушение.

Официальные данные о военной помощи Вашингтона не учитывают также контракты на модернизацию Военно-морских сил Украины. Ранее США безвозмездно предоставили ВСУ три патрульных катера, а в конце прошлого года заключили контракт на строительство 16 патрульных катеров Mark VI на сумму в 600 миллионов долларов.

Важно уточнить, что за всем видимым реформированием украинских вооружённых сил Запад не забывает про обычное ведение бизнеса и продвижение своих политических интересов. Например, новые катера ВМС Украины будут строиться в США на средства, которые Вашингтон предоставил Киеву в качестве кредита. То есть Штаты заработают не только на продаже техники, но и на процентах с предоставленного займа. А обслуживанием катеров опять же займутся американские специалисты, которые на постоянной основе будут располагаться в городе Очакове Николаевской области.

— Американцы хоть и выделяют средства на обороноспособность Украины, но напрямую в Украину деньги не идут. Есть поставки ПТРК, разведывательной техники и так далее. Но в то же время эти траты подразумевают содержание американских военных инструкторов на территории Украины. Кроме того, строится база (оперативный центр ВМС Украины. — Прим. ред.) в Очакове. Надо понимать и разделять, помогают ли США украинским вооружённым силам стать сильнее или они обеспечивают усиление своего присутствия в регионе для контроля за ним, — поделился мнением с Лайфом военный эксперт Леонид Ивашов.

"Пэтриоты" против миномётов

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В ходе нового обострения в Донбассе глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил в комментарии журналу Time, что США должны разместить на Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot.

— Украина держит линию против России не только за себя, но и за Запад. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь, — отметил Ермак.

По информации источников другого американского издания — The Wall Street Journal, в Вашингтоне действительно рассматривают возможность поставок средств ПВО, а также противотанковых ракет и оперативно-тактических ударных комплексов.

Однако у данной версии развития событий есть два непреодолимых обстоятельства — экономическое и политическое. Согласно контракту между США и Польшей от 2017 года, две батареи "Пэтриота" и 208 ракет к ним обошлись Варшаве в 4,75 миллиарда долларов. Первый комплекс встанет на вооружение в лучшем случае к 2022 году.

У Киева просто нет таких огромных средств. Вся их надежда — лишь на очередной "подарок" с процентами от американских партнёров. Но и этого ждать не приходится, уверен директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

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— Американцы таким дорогостоящим продуктом не будут рисковать. Если посмотреть, где "Пэтриоты" стоят, то видно, что это страны высокой лояльности, которые будут обходиться с этими комплексами бережно. Украина — это не та территория, не та страна, которой можно поставлять подобные комплексы. Поэтому "Пэтриоты" не входят в программу помощи ВСУ и никогда не войдут, — сообщил Лайфу военный эксперт.

По мнению специалиста, гораздо вероятнее, что с новым увеличением бюджета на помощь ВСУ Киев получит некие виды стрелкового вооружения, устаревшие броневики или боевые машины пехоты. А также натовские миномёты калибром 60 мм, осколки мин которых уже ранее находили в районе Донецка и Луганска после обстрелов со стороны украинской армии.

— Была информация, что американцы поставили свои беспилотники Raven, и если так, то понятно, что к ним могут быть добавлены артиллерийские комплексы и средства РЭБ. Потому что на Украине нет толкового РЭБ-оружия, она не может осуществлять радиоэлектронное подавление на всей линии разграничения, — добавил Алексей Леонков.

На фоне продолжающегося обострения в Донбассе данное решение США может лишь усугубить ситуацию, дав уверенность украинским политикам, что Запад однозначно поддержит Киев в случае возобновления полноценных боевых действий с непризнанными республиками ДНР и ЛНР.

Однако во время оглашения Послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин дал чёткий сигнал международным партнёрам, что для России неприемлем вариант решения конфликта в Донбассе военным путём и Москва оставляет за собой право определять красную черту в отношениях с другими государствами. А организаторы провокаций против России, по его словам, "пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели".

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