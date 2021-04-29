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Опасные подарки: как США перевооружили украинскую армию за время конфликта в Донбассе

29 апреля 2021, 21:40

Фото © Shutterstock

<p>Фото © Shutterstock</p>

Лайф собрал все украинские контракты с Америкой по перевооружению.

Власти США увеличили военную помощь Украине до 300 миллионов долларов. Это рекордный показатель поддержки ВСУ за семь лет конфликта в Донбассе. Более того, в эту сумму не входят контракты на создание военных катеров для нужд украинского флота. Это ещё более 600 миллионов долларов. Также за скобками остаются траты на поставку Киеву вооружений и боеприпасов из других стран — членов НАТО. С очередным увеличением финансирования Незалежная может получить куда более опасные "подарки", чем ранее.

Армия под ключ

Фото © ТАСС / EPA

Фото © ТАСС / EPA

Решение об увеличении расходов на военную помощь Киеву принял в конце апреля Комитет по иностранным делам сената США. Соответствующий документ получил достаточно мирное название "О партнёрстве с Украиной в сфере безопасности". Впрочем, буквально сразу на личной странице в Twitter глава украинского МИД пояснил, что именно планируется закупить.

Выражаю признательность комитету сената за единогласное принятие закона, направленного на увеличение ежегодной военной помощи до 300 миллионов долларов, включая летальное оружие, написал Дмитрий Кулеба.

Поставки смертоносного вооружения Киеву с самого начала конфликта в Донбассе воспринимались крайне негативно и остро практически всем международным сообществом. Именно поэтому в первые годы боевых действий в регионе Вашингтон даже не рассматривал возможность такой помощи ВСУ. Однако в поставках нелетальных средств США себя ничем не ограничивали.

Только по официальным данным, в 2014 и 2015 годах Киев получил помощь на сумму 119 миллионов долларов. Эти деньги пошли прежде всего на закупку снаряжения: военная форма и обувь, каски, более двух тысяч бронежилетов, разгрузочные системы, медикаменты и сухпайки.

Однако вскоре популярные интернет-сервисы купли-продажи пополнились предложениями украинских пользователей приобрести американские товары. Что вызвало в Вашингтоне неоднозначную реакцию, тем более на фоне серии поражений ВСУ под Иловайском и в районе Дебальцева, в донецком аэропорту.

Фото © Getty Images / NurPhoto

Фото © Getty Images / NurPhoto

По этой причине с 2015 года США переориентировали предоставление помощи Киеву в сторону технических средств. Украинская армия начала получать станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48A — около двух десятков. Почти две сотни бронеавтомобилей HMMWV, более известных как "Хаммер". Более 500 радиостанций, 24 БПЛА RQ-11B Raven и несколько тысяч приборов ночного видения, радиоэлектронной борьбы и миноискателей.

Украинская армия начала преображаться не только внешне, всё больше внимания уделялось изменению её структуры под стандарты НАТО. Для этого во Львовской области практически без перерывов проводилось обучение солдат и офицеров ВСУ западными военными инструкторами. А когда стало ясно, что Вооружённые силы Украины оправились от тяжёлых поражений 2014–2015 годов, в самом Вашингтоне внезапно заговорили о возможности предоставления Киеву летальных вооружений.

Американские политики сразу же поясняли, что такие виды оружия будет запрещено использовать в боевых действиях в Донбассе. Но, пока шли подобные рассуждения, ВСУ получили от США около сотни ручных гранатомётов PSRL-1 (западная версия советских РПГ-7. — Прим. ред.) и десятки 12,7-миллиметровых снайперских винтовок Barrett M107A1, на которые не действовали никакие ограничения.

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

А вскоре Госдеп одобрил продажу Киеву 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним с пометкой в договоре, что они могут применяться лишь для оборонительных целей. Впрочем, документ не предусматривал, как будет контролироваться выполнение данного пункта и что последует за его нарушение.

Официальные данные о военной помощи Вашингтона не учитывают также контракты на модернизацию Военно-морских сил Украины. Ранее США безвозмездно предоставили ВСУ три патрульных катера, а в конце прошлого года заключили контракт на строительство 16 патрульных катеров Mark VI на сумму в 600 миллионов долларов.

Важно уточнить, что за всем видимым реформированием украинских вооружённых сил Запад не забывает про обычное ведение бизнеса и продвижение своих политических интересов. Например, новые катера ВМС Украины будут строиться в США на средства, которые Вашингтон предоставил Киеву в качестве кредита. То есть Штаты заработают не только на продаже техники, но и на процентах с предоставленного займа. А обслуживанием катеров опять же займутся американские специалисты, которые на постоянной основе будут располагаться в городе Очакове Николаевской области.

Американцы хоть и выделяют средства на обороноспособность Украины, но напрямую в Украину деньги не идут. Есть поставки ПТРК, разведывательной техники и так далее. Но в то же время эти траты подразумевают содержание американских военных инструкторов на территории Украины. Кроме того, строится база (оперативный центр ВМС Украины. — Прим. ред.) в Очакове. Надо понимать и разделять, помогают ли США украинским вооружённым силам стать сильнее или они обеспечивают усиление своего присутствия в регионе для контроля за ним, — поделился мнением с Лайфом военный эксперт Леонид Ивашов.

"Пэтриоты" против миномётов

Фото © Getty Images / Ismail Hakki Demir / Anadolu Agency

Фото © Getty Images / Ismail Hakki Demir / Anadolu Agency

В ходе нового обострения в Донбассе глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил в комментарии журналу Time, что США должны разместить на Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Украина держит линию против России не только за себя, но и за Запад. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь, — отметил Ермак.

По информации источников другого американского издания — The Wall Street Journal, в Вашингтоне действительно рассматривают возможность поставок средств ПВО, а также противотанковых ракет и оперативно-тактических ударных комплексов.

Однако у данной версии развития событий есть два непреодолимых обстоятельства — экономическое и политическое. Согласно контракту между США и Польшей от 2017 года, две батареи "Пэтриота" и 208 ракет к ним обошлись Варшаве в 4,75 миллиарда долларов. Первый комплекс встанет на вооружение в лучшем случае к 2022 году.

У Киева просто нет таких огромных средств. Вся их надежда — лишь на очередной "подарок" с процентами от американских партнёров. Но и этого ждать не приходится, уверен директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Фото © Getty Images / Sean Gallup

Фото © Getty Images / Sean Gallup

Американцы таким дорогостоящим продуктом не будут рисковать. Если посмотреть, где "Пэтриоты" стоят, то видно, что это страны высокой лояльности, которые будут обходиться с этими комплексами бережно. Украина — это не та территория, не та страна, которой можно поставлять подобные комплексы. Поэтому "Пэтриоты" не входят в программу помощи ВСУ и никогда не войдут, — сообщил Лайфу военный эксперт.

По мнению специалиста, гораздо вероятнее, что с новым увеличением бюджета на помощь ВСУ Киев получит некие виды стрелкового вооружения, устаревшие броневики или боевые машины пехоты. А также натовские миномёты калибром 60 мм, осколки мин которых уже ранее находили в районе Донецка и Луганска после обстрелов со стороны украинской армии.

Была информация, что американцы поставили свои беспилотники Raven, и если так, то понятно, что к ним могут быть добавлены артиллерийские комплексы и средства РЭБ. Потому что на Украине нет толкового РЭБ-оружия, она не может осуществлять радиоэлектронное подавление на всей линии разграничения, — добавил Алексей Леонков.

На фоне продолжающегося обострения в Донбассе данное решение США может лишь усугубить ситуацию, дав уверенность украинским политикам, что Запад однозначно поддержит Киев в случае возобновления полноценных боевых действий с непризнанными республиками ДНР и ЛНР.

Однако во время оглашения Послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин дал чёткий сигнал международным партнёрам, что для России неприемлем вариант решения конфликта в Донбассе военным путём и Москва оставляет за собой право определять красную черту в отношениях с другими государствами. А организаторы провокаций против России, по его словам, "пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели".

Война затаилась: как будут развиваться события вокруг Донбасса

Война затаилась: как будут развиваться события вокруг Донбасса

Авторы
Алексей Гладких
Алексей Гладких

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