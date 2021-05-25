Путин рассказал об испытаниях нового комплекса С-500 "Прометей"
Он отметил, что более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на системы С-400, на очереди поставка С-500.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 близятся к завершению, после чего он будет поставлен на вооружение Российской армии.
"В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются", — рассказал он в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Ранее сообщалось, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" должны завершиться к концу 2021 года.
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