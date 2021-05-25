Путин рассказал об испытаниях нового комплекса С-500 "Прометей"

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 близятся к завершению, после чего он будет поставлен на вооружение Российской армии.

"В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются", — рассказал он в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.