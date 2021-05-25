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Путин рассказал об испытаниях нового комплекса С-500 "Прометей"

Он отметил, что более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на системы С-400, на очереди поставка С-500.

25 мая, 12:42
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 близятся к завершению, после чего он будет поставлен на вооружение Российской армии.

"В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются", — рассказал он в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Прометей" против "Триумфа". Сравниваем комплексы ПВО С-400 и С-500

"Прометей" против "Триумфа". Сравниваем комплексы ПВО С-400 и С-500

Ранее сообщалось, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" должны завершиться к концу 2021 года.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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