Суд в Москве оштрафовал Google на 4 миллиона за отказ удалить запрещённый контент
26 мая в отношении американской корпорации будет рассмотрен ещё один административный протокол.
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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на четыре миллиона рублей Google за отказ удалить запрещённый российским законодательством контент. Об этом сообщили в пресс-службе суда по итогам рассмотрения двух административных протоколов в отношении IT-гиганта.
"Google LLC признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере два миллиона рублей", — сообщили в суде.
По второму иску принято аналогичное решение. 26 мая в отношении Google будет рассмотрен ещё один административный протокол.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор передал в суд протокол в отношении компании Google за недостаточную фильтрацию запрещённого в России контента. Это уже повторное нарушение IT-гиганта.
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