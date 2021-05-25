Суд в Москве оштрафовал Google на 4 миллиона за отказ удалить запрещённый контент

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на четыре миллиона рублей Google за отказ удалить запрещённый российским законодательством контент. Об этом сообщили в пресс-службе суда по итогам рассмотрения двух административных протоколов в отношении IT-гиганта.

"Google LLC признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере два миллиона рублей", — сообщили в суде.

По второму иску принято аналогичное решение. 26 мая в отношении Google будет рассмотрен ещё один административный протокол.