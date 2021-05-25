Google получил ещё один штраф за неудаление запрещённого контента

Компания Google получила третий штраф за сутки за неудаление запрещённого российским законодательством контента. В пресс-службе Мирового суда Таганского района Москвы сообщили, что IT-гигант признан виновным в нарушении ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

"Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе.