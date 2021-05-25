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Google получил ещё один штраф за неудаление запрещённого контента

В общей сумме организация должна выплатить шесть миллионов рублей.

25 мая, 13:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Компания Google получила третий штраф за сутки за неудаление запрещённого российским законодательством контента. В пресс-службе Мирового суда Таганского района Москвы сообщили, что IT-гигант признан виновным в нарушении ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

"Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе.

Суд в Москве оштрафовал Google на 4 миллиона за отказ удалить запрещённый контент

Суд в Москве оштрафовал Google на 4 миллиона за отказ удалить запрещённый контент

А накануне, 24 мая, компания Google LLC впервые подала иск к Роскомнадзору. Там решили оспорить требования надзорного ведомства по удалению 12 ссылок на противоправный контент на YouTube.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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