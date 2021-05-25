Google получил ещё один штраф за неудаление запрещённого контента
В общей сумме организация должна выплатить шесть миллионов рублей.
Фото © Pixabay
Компания Google получила третий штраф за сутки за неудаление запрещённого российским законодательством контента. В пресс-службе Мирового суда Таганского района Москвы сообщили, что IT-гигант признан виновным в нарушении ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
"Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе.
А накануне, 24 мая, компания Google LLC впервые подала иск к Роскомнадзору. Там решили оспорить требования надзорного ведомства по удалению 12 ссылок на противоправный контент на YouTube.
Лента новостей
Никогда не скрывал политических взглядов: Одногруппница Протасевича рассказала, как его отчислили из вуза за критику власти
сегодня в 13:52
Называла его "мегамозг": Мать задержанной в Минске россиянки рассказала об отношениях дочери с Протасевичем
сегодня в 13:31
Едва не задело женщину: Опубликовано видео обрушения лепнины с исторического дома в центре Петербурга
сегодня в 13:28
Комментариев: 0