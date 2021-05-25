Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Реформа российского футбола: В ФНЛ подтвердили информацию об объединении с ПФЛ

Несмотря на слияние двух лиг, никаких изменений в спортивной составляющей не произойдёт.

25 мая, 13:54
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo-29484355_457263034" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА (ФНЛ)</a></p>

Фото © VK / ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА (ФНЛ)

Совет Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) обсудит её возможное объединение с ФНЛ 26 мая. С подобной инициативой выступил ряд клубов второго по силе дивизиона российского футбола. Об этом журналистам рассказал президент ФНЛ Александр Алаев.

"Ряд клубов ФНЛ вышли с инициативой объединения ФНЛ и ПФЛ. Такое предложение является целесообразным — объединение лучше позволит проводить соревнования. Клубы высказались, мы высказались. Было принято решение обратиться к совету ПФЛ объединить наши организации, который пройдёт завтра", — заявил Алаев.

ПФЛ прекратит своё существование с нового сезона

ПФЛ прекратит своё существование с нового сезона

Подразумевается, что клубы нынешней ПФЛ войдут в состав участников ФНЛ, а сами соревнования будут проходить на двух уровнял. При этом никаких изменений в спортивной составляющей нового турнира не произойдёт. В президиум лиги войдёт 11 человек: президент, пять представителей ФНЛ, четыре представителя ПФЛ и один генеральный секретарь.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СМИ: "Севилья" может предложить до 20 миллионов евро за лидера "Рубина"

сегодня в 13:08

Кто не понравился жене Федуна: знакомимся с новым главным тренером "Спартака"

сегодня в 12:25

В Международной федерации хоккея назвали инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ предвыборной кампанией мэра Риги

сегодня в 10:40

"Главное — результат": Вирусолог поддержал введение штрафов для работодателей, не обеспечивших вакцинацию от коронавируса

сегодня в 13:52

Никогда не скрывал политических взглядов: Одногруппница рассказала Лайфу про задержанного в Минске Протасевича

сегодня в 13:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1