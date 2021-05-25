Совет Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) обсудит её возможное объединение с ФНЛ 26 мая. С подобной инициативой выступил ряд клубов второго по силе дивизиона российского футбола. Об этом журналистам рассказал президент ФНЛ Александр Алаев.

"Ряд клубов ФНЛ вышли с инициативой объединения ФНЛ и ПФЛ. Такое предложение является целесообразным — объединение лучше позволит проводить соревнования. Клубы высказались, мы высказались. Было принято решение обратиться к совету ПФЛ объединить наши организации, который пройдёт завтра", — заявил Алаев.

Подразумевается, что клубы нынешней ПФЛ войдут в состав участников ФНЛ, а сами соревнования будут проходить на двух уровнял. При этом никаких изменений в спортивной составляющей нового турнира не произойдёт. В президиум лиги войдёт 11 человек: президент, пять представителей ФНЛ, четыре представителя ПФЛ и один генеральный секретарь.