Кто не понравился жене Федуна: знакомимся с новым главным тренером "Спартака"

Об этом говорили достаточно долго и ждали, соответственно, очень сильно. Португалец Руй Витория — новый главный тренер московского "Спартака". Честь и хвала красно-белым, паузу они выдержали гроссмейстерскую, дав всем и каждому обдумать возможное назначение, а потом о нём объявив. Правда, как зачастую в "Спартаке" бывает, без скандалов и громких фраз не обошлось. Так кто же такой этот Витория?

Вся биография в основном связана с Португалией. Там она по всем законам драматургии сначала долго шла вверх, дошла до пика, а потом покатилась вниз. Сначала были скромные клубы из вторых и третьих лиг, а затем чуть более известный "Пасуш де Феррейра". С ним он сразу вышел в финал Кубка португальской лиги, но проиграл. Чуть позже была "Витория" (оцените фонетический парадокс), с которой он взял Кубок страны, а уже затем "Бенфика".

В большом, возможно даже главном, клубе всея Португалии Руй Витория задержался на четыре года. Первые два — фантастика. Пять трофеев, выходы в плей-офф Лиги чемпионов и очень сильная команда. Молодой и яркий Ренату Саншеш, мощный серб Любомир Фейса, в атаке забивной Пицци. Казалось, что эта команда способна взять абсолютно всё.

Но в 2017 году "Бенфика" отдаёт целый ряд своих лидеров, и не абы куда, а в очень мощные клубы. Молодой Эдерсон уехал в "Манчестер Сити", швед Линделёф в соседний "Юнайтед", а юный защитник Нелсон Семеду — аж в "Барселону". На Витории и его команде это сказывается существенно. Он больше не возьмёт национальный чемпионат и кубок, а в Лиге чемпионов провалится полностью.

И тут важный пункт для болельщиков "Спартака". Руй Витория с нашим футболом знаком по играм против ЦСКА в ЛЧ. И обе он проиграл. Тогда, конечно, у Виктора Гончаренко была очень яркая команда с множеством сильных игроков, в числе которых был и Александр Головин. И тем не менее, в тот год "Бенфика" проиграла в группе вообще всем, не набрав ни одного очка.

После этого он отправился в Саудовскую Аравию, где стал чемпионом с местным "Ан-Насром". Последний пункт в резюме Витории является, пожалуй, самым спорным. Не самый сильный чемпионат и клуб, где очень даже неплохо платят любому, кто захочет приехать. Однако и там не обошлось без провала. Теперь же "Спартак".

По прошлому в "Бенфике" можно увидеть, что Руй Витория умеет работать с молодёжью, что является одной из его сильных сторон. Переходы ведущих игроков в серьёзные клубы, конечно же, заслуга не только его, а всей системы португальского футбола. Местные клубы, и "Бенфика" особенно, так и живут: мощные академии растят игроков, которые доходят сначала до основной команды, а затем уезжают в топ-лиги. Или же грамотно выстроенные системы скаутов находят неплохих игроков в средних чемпионатах, в Португалии их доводят до серьёзного уровня, а дальше — "Барселоны", "Юнайтеды" и прочие гранды. Тем не менее при Витории заиграли Рубен Диаш и Жоау Феликс, которые ныне очень даже высоко котируются.

У "Спартака" молодых игроков немало. И вряд ли они откажутся от такого развития карьеры. Быть может, Витория здесь как раз будет тем специалистом, который сможет огранить эти бриллианты. Тем более что ушедший Доменико Тедеско оставил для этого неплохой плацдарм. Теперь же слово за португальцем.

Впрочем, приходит он в не самое простое время. У "Спартака" впереди юбилейный год — клубу исполняется 100 лет. И болельщики, и руководство будут требовать только один подарок — чемпионский трофей. Шансы у красно-белых имеются, и очень даже неплохие. Правда, фигура нового наставника внутри руководства вызвала определённый переполох. Так, совет директоров из-за кандидатуры Витории покинула жена владельца "Спартака" Зарема Салихова.

— Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров "Спартака". Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом, — заявила Салихова.

И если это открыто говорит одна из крупнейших фигур нынешнего "Спартака", то интересно понять, что же там немного ниже и с какими эмоциями встречают Виторию другие функционеры клуба. К слову, назначение португальского наставника не вызвало особой радости и у некоторых журналистов.

— В принципе не понимаю, как можно "Спартаку" рассматривать тренера из арабского чемпионата. И тем более непонятно, как такая идея может возникнуть в клубе, у которого скоро 100-летний юбилей. Это же огромная честь — быть тренером команды с такой историей! А тут берётся человек, который в возрасте 50 лет поехал за деньгами в Саудовскую Аравию. На мой взгляд, такая идея — это неуважение к традициям "Спартака", — написал комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев.

Впрочем, Руй Витория уже не в первый раз приходит в клуб под шквалом критики. Его назначение в "Бенфику" сопровождалось куда более эмоциональными выпадами в адрес руководства "орлов" от всех, кого волновала судьба клуба. Но, будем честны, Витория достойно сменил легендарного Жоржи Жезуша. Тем более что вся критика может уйти после первых нескольких матчей или же удачных трансферных решений.

Вспомним и другого португальца в нашем чемпионате — Андре Виллаш-Боаша. Он приходил в "Зенит" тренером совсем ещё молодым, но уже с серьёзным багажом наград в "Порту". Безусловно, в его послужном списке не было Саудовской Аравии, но были не самые удачные периоды с "Челси" и "Тоттенхэмом". С работой в Санкт-Петербурге он справился неплохо, взяв три трофея, и дошёл до четвертьфинала Лиги Европы. Звучит убедительно, но тоже с определённым количеством нюансов.