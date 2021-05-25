СМИ: "Севилья" может предложить до 20 миллионов евро за лидера "Рубина"

Испанская "Севилья" начала переговоры по трансферу лидера казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает fichajes.net.

По данным издания, за 20-летнего футболиста андалусийцы готовы выложить от 15 до 20 миллионов евро. Любопытно, что в конце ушедшего сезона стоимость игрока заметно подросла.