СМИ: "Севилья" может предложить до 20 миллионов евро за лидера "Рубина"
Сам игрок и его отец ранее говорили о желании сменить чемпионат России на более сильный.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Испанская "Севилья" начала переговоры по трансферу лидера казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает fichajes.net.
По данным издания, за 20-летнего футболиста андалусийцы готовы выложить от 15 до 20 миллионов евро. Любопытно, что в конце ушедшего сезона стоимость игрока заметно подросла.
Добавим, что сам игрок ранее высказывался о своём желании попробовать силы в ведущих европейских чемпионатах, а отец игрока и вовсе заявил, что Кварацхелия сменит "Рубин" на клуб из Старого Света уже этим летом.
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