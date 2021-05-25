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СМИ: "Севилья" может предложить до 20 миллионов евро за лидера "Рубина"

Сам игрок и его отец ранее говорили о желании сменить чемпионат России на более сильный.

25 мая, 13:08
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Испанская "Севилья" начала переговоры по трансферу лидера казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает fichajes.net.

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По данным издания, за 20-летнего футболиста андалусийцы готовы выложить от 15 до 20 миллионов евро. Любопытно, что в конце ушедшего сезона стоимость игрока заметно подросла.

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Добавим, что сам игрок ранее высказывался о своём желании попробовать силы в ведущих европейских чемпионатах, а отец игрока и вовсе заявил, что Кварацхелия сменит "Рубин" на клуб из Старого Света уже этим летом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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