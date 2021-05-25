Никогда не скрывал политических взглядов: Одногруппница Протасевича рассказала, как его отчислили из вуза за критику власти
Собеседница Лайфа уверена, что своё последнее видео Роман записывал под моральным и физическим давлением силовиков, поскольку она со студенческих времён запомнила его как ярого борца с режимом.
Одногруппница рассказала Лайфу про задержанного в Минске Протасевича. Видео © LIFE
Лайф пообщался с одногруппницей задержанного в Минске основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Девушка не решилась раскрыть свою личность, но рассказала о том, каким был активист во время учёбы в университете. По её словам, ещё тогда парень активно высказывал свои политические взгляды, именно за это его могли позже отчислить из вуза.
"Я могу предположить, что его завалили [на сессии] специально, так как его заметили на оппозиционном мероприятии. Собственно, это и послужило поводом для его отчисления, потому что его вызывали в деканат и проводили беседу касательно того, что свои взгляды нужно держать при себе", — вспоминает собеседница Лайфа.
По её словам, окружение Романа всегда восхищалось тем, как смело он мог критиковать действующую власть в Белоруссии. В то время как остальные делать это боялись. Девушка поделилась, что для неё было приятным шоком увидеть Протасевича в интервью Юрия Дудя с командой телеграм-канала NEXTA, которое вышло на фоне прошлогодних протестов в стране. Хоть они и не были хорошо знакомы, собеседница Лайфа уверена, что видео из СИЗО с заявлениями о "даче признательных показаний" Роман записывал под давлением.
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"Могу сказать, что те слова, что он произнёс на видео, это наверняка было сделано под давлением, возможно, физическим и моральным. Потому что те слова, которые он говорил, они абсолютно полностью диссонируют с его взглядами, его гражданской позицией. И он добровольно никогда бы не сказал то, что он сказал. Это просто невозможно", — заключила собеседница Лайфа.
Как ранее сообщал Лайф, вместе с Романом Протасевичем в минском аэропорту задержали и его подругу, россиянку Софию Сапега. Как рассказала её одногруппница, девушка никогда не проявляла ненависти к властям Белоруссии. Сейчас связаться с ней не могут даже родители, к ситуации подключилось российское посольство.
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