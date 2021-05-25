Никогда не скрывал политических взглядов: Одногруппница Протасевича рассказала, как его отчислили из вуза за критику власти

Собеседница Лайфа уверена, что своё последнее видео Роман записывал под моральным и физическим давлением силовиков, поскольку она со студенческих времён запомнила его как ярого борца с режимом.