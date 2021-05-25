Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Никогда не скрывал политических взглядов: Одногруппница Протасевича рассказала, как его отчислили из вуза за критику власти

Собеседница Лайфа уверена, что своё последнее видео Роман записывал под моральным и физическим давлением силовиков, поскольку она со студенческих времён запомнила его как ярого борца с режимом.

25 мая, 13:52

Одногруппница рассказала Лайфу про задержанного в Минске Протасевича. Видео © LIFE

Лайф пообщался с одногруппницей задержанного в Минске основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Девушка не решилась раскрыть свою личность, но рассказала о том, каким был активист во время учёбы в университете. По её словам, ещё тогда парень активно высказывал свои политические взгляды, именно за это его могли позже отчислить из вуза.

"Я могу предположить, что его завалили [на сессии] специально, так как его заметили на оппозиционном мероприятии. Собственно, это и послужило поводом для его отчисления, потому что его вызывали в деканат и проводили беседу касательно того, что свои взгляды нужно держать при себе", — вспоминает собеседница Лайфа.

По её словам, окружение Романа всегда восхищалось тем, как смело он мог критиковать действующую власть в Белоруссии. В то время как остальные делать это боялись. Девушка поделилась, что для неё было приятным шоком увидеть Протасевича в интервью Юрия Дудя с командой телеграм-канала NEXTA, которое вышло на фоне прошлогодних протестов в стране. Хоть они и не были хорошо знакомы, собеседница Лайфа уверена, что видео из СИЗО с заявлениями о "даче признательных показаний" Роман записывал под давлением.

"Никаких проблем с сердцем у меня нет": Протасевич вышел на связь из СИЗО в Минске и заявил о даче признательных показаний

"Никаких проблем с сердцем у меня нет": Протасевич вышел на связь из СИЗО в Минске и заявил о даче признательных показаний

"Могу сказать, что те слова, что он произнёс на видео, это наверняка было сделано под давлением, возможно, физическим и моральным. Потому что те слова, которые он говорил, они абсолютно полностью диссонируют с его взглядами, его гражданской позицией. И он добровольно никогда бы не сказал то, что он сказал. Это просто невозможно", — заключила собеседница Лайфа.

Как ранее сообщал Лайф, вместе с Романом Протасевичем в минском аэропорту задержали и его подругу, россиянку Софию Сапега. Как рассказала её одногруппница, девушка никогда не проявляла ненависти к властям Белоруссии. Сейчас связаться с ней не могут даже родители, к ситуации подключилось российское посольство.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв
Райля Гареева
Райля Гареева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Называла его "мегамозг": Мать задержанной в Минске россиянки рассказала об отношениях дочери с Протасевичем

сегодня в 13:31

Трое сотрудников белорусского портала TUT.BY перестали выходить на связь

сегодня в 13:05

МИД РФ: Минск подтвердил задержание россиянки Сапеги на 72 часа

сегодня в 12:34

Google получил ещё один штраф за неудаление запрещённого контента

сегодня в 13:55

Реформа российского футбола: В ФНЛ подтвердили информацию об объединении с ПФЛ

сегодня в 13:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1