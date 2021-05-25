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Едва не задело женщину: Опубликовано видео обрушения лепнины с исторического дома в центре Петербурга

Прохожие, к счастью, не пострадали, чего не скажешь о припаркованном у парадной автомобиле. Его ремонт влетит владельцу в копеечку.

25 мая, 13:28

Фото © Кадр из видео

В Петербурге на видео попала обвалившаяся с фасада здания на прохожих штукатурка. Видео © Телеканал "360"

С фасада исторического дома в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга отвалился кусок лепнины и рухнул вниз на припаркованный автомобиль Hyundai Solaris. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал "360". Жертвой не проведённой вовремя реставрации чуть не стала проходившая рядом с домом № 3 на Бронницкой улице женщина. Она успела вовремя уклониться от летящей на неё штукатурки.

А вот хозяину пострадавшей легковушки повезло меньше: ремонт влетит ему в копеечку, потому что упавший облицовочный материал смял крышу авто и часть двери.

В Петербурге на голову двухлетнему ребёнку рухнул отвалившийся от фасада камень

В Петербурге на голову двухлетнему ребёнку рухнул отвалившийся от фасада камень

Ранее отвалившаяся от дома в центре Питера лепнина чуть не проломила голову прохожему. Пострадавший получил сотрясение головного мозга.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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