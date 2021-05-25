С фасада исторического дома в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга отвалился кусок лепнины и рухнул вниз на припаркованный автомобиль Hyundai Solaris. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал "360". Жертвой не проведённой вовремя реставрации чуть не стала проходившая рядом с домом № 3 на Бронницкой улице женщина. Она успела вовремя уклониться от летящей на неё штукатурки.