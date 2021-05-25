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Сотрудники полиции вскрыли припаркованный автомобиль "Ниссан" в 1-м Добрынинском переулке в Москве и обнаружили в нём целый арсенал оружия. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, чёрный Mercedes со вчерашнего вечера стоял под окнами жилого дома в 1-м Добрынинском переулке. Чтобы проверить содержимое брошенной иномарки, пришлось разбить стекло. Подозрения оперативников были оправданы — внутри нашли автомат АКС-74У, двуствольный обрез и целую сумку с патронами. На месте проводят опись найденного. Владельца иномарки ищут.