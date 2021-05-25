Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Автомат, обрез и патроны: Полиция в Москве вскрыла брошенный автомобиль и нашла внутри целый арсенал

Чёрный Mercedes со вчерашнего вечера стоял под окнами жилого дома в 1-м Добрынинском переулке.

25 мая, 13:28

Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Сотрудники полиции вскрыли припаркованный автомобиль "Ниссан" в 1-м Добрынинском переулке в Москве и обнаружили в нём целый арсенал оружия. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, чёрный Mercedes со вчерашнего вечера стоял под окнами жилого дома в 1-м Добрынинском переулке. Чтобы проверить содержимое брошенной иномарки, пришлось разбить стекло. Подозрения оперативников были оправданы — внутри нашли автомат АКС-74У, двуствольный обрез и целую сумку с патронами. На месте проводят опись найденного. Владельца иномарки ищут.

Лайф публикует фото арсенала, изъятого у зеленоградского стрелка

Лайф публикует фото арсенала, изъятого у зеленоградского стрелка

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму внесли законопроект о крупных штрафах за незаконное ношение оружия.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Ядерный ломик" для "Абрамса" и "Леопарда": Россия испытывает секретную версию Т-14 "Армата"

вчера в 21:40

В Москве с вертолёта тушат крупный пожар на Серебрянической набережной

сегодня в 11:52

Едва не задело женщину: Опубликовано видео обрушения лепнины с исторического дома в центре Петербурга

сегодня в 13:28
Life

Кремль: Встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня

сегодня в 14:02

Google получил ещё один штраф за неудаление запрещённого контента

сегодня в 13:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1