Октябрьский суд Екатеринбурга оштрафовал на пять тысяч рублей бывшего мэра города Евгения Ройзмана за участие в нежелательной организации.

Экс-мэра Екатеринбурга оштрафовали за участие в нежелательной организации. Видео © LIFE

"Суд постановил Ройзмана признать виновным и подвергнуть административному наказанию в размере 5 тыс. рублей", — огласила судья.

Такая мера назначена в соответствии со ст. 20.33 КоАП "Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ её деятельности".