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Экс-мэра Екатеринбурга оштрафовали за участие в нежелательной организации

Бывшему чиновнику предписано оплатить пять тысяч рублей.

25 мая, 13:09

Октябрьский суд Екатеринбурга оштрафовал на пять тысяч рублей бывшего мэра города Евгения Ройзмана за участие в нежелательной организации.

Экс-мэра Екатеринбурга оштрафовали за участие в нежелательной организации. Видео © LIFE

"Суд постановил Ройзмана признать виновным и подвергнуть административному наказанию в размере 5 тыс. рублей", — огласила судья.

Такая мера назначена в соответствии со ст. 20.33 КоАП "Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ её деятельности".

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Напомним, в марте полиция задержала участников форума депутатов в Москве, среди которых был Ройзман. Мероприятие проходило в гостинице "Измайлово".

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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