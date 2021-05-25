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Трое сотрудников белорусского портала TUT.BY перестали выходить на связь

Рядом с домом одного из них был замечен микроавтобус с сидящим внутри человеком в балаклаве.

25 мая, 13:05

Фото © Shutterstock

На связь перестали выходить трое сотрудников белорусского новостного портала TUT.BY. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). Рядом с домом одного из них — Дениса Бурковского — был замечен микроавтобус с сидящим внутри человеком в балаклаве.

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"Примерно с 11:30 перестали выходить на связь журналист отдела 42 Денис Бурковский и редакторы отдела SMM Аля Бурковская и Максим Пушкин", — говорится в сообщении.

Напомним, что в конце 2020 года Экономический суд Минска лишил портал TUT.BY статуса СМИ, удовлетворив соответствующее ходатайство Министерства информации республики. Затем один из учредителей TUT.BY, Кирилл Волошин, 18 мая сообщил об ограничении доступа к ресурсу. Позже Мининформ объяснил, с чем это связано.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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