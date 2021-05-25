В Сеть утекли данные с миллионов Android-смартфонов

Из-за ошибки в нескольких популярных программах из магазина Google Play в Сеть утекли данные примерно ста миллионов пользователей Android-устройств. Такой неутешительный вывод сделали эксперты компании Check Point Software Technologies, которая занимается изучением кибербезопасности.

Согласно их исследованию, 23 популярных приложения неправильно обрабатывали пользовательскую информацию из-за недоработок в сфере синхронизации с облачными базами данных. Примерами таких программ являются Astro Guru, iFax и Screen Recorder.

Эта недоработка и стала причиной попадания личной информации пользователей, такой как номера телефонов, история браузера или местоположение, в общий доступ. Эксперты опасаются, что с помощью этой лазейки злоумышленники смогут отправлять фишинговые сообщения, выдавая себя за разработчика софта.