В Сеть утекли данные с миллионов Android-смартфонов
Это случилось из-за неправильной обработки пользовательской информации некоторыми приложениями.
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Из-за ошибки в нескольких популярных программах из магазина Google Play в Сеть утекли данные примерно ста миллионов пользователей Android-устройств. Такой неутешительный вывод сделали эксперты компании Check Point Software Technologies, которая занимается изучением кибербезопасности.
Согласно их исследованию, 23 популярных приложения неправильно обрабатывали пользовательскую информацию из-за недоработок в сфере синхронизации с облачными базами данных. Примерами таких программ являются Astro Guru, iFax и Screen Recorder.
Эта недоработка и стала причиной попадания личной информации пользователей, такой как номера телефонов, история браузера или местоположение, в общий доступ. Эксперты опасаются, что с помощью этой лазейки злоумышленники смогут отправлять фишинговые сообщения, выдавая себя за разработчика софта.
Ранее хакеры слили в Сеть данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse. Там есть в том числе фотографии людей, информация об их аккаунтах в других соцсетях, дата регистрации и другое.
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