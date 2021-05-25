Путин заявил о необходимости постоянной высокой боеготовности ВС России
Президент отметил, что существуют потенциальные риски для безопасности страны, в том числе у её границ.
Фото © ТАСС / Ильин Сергей
Существующие в мире риски, в том числе вблизи границ России, требуют постоянной и высокой боеготовности вооружённых сил страны. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая во вторник серию совещаний по оборонной тематике.
"Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооружённых сил России постоянной и высокой боеготовности", — сказал глава государства.
Путин заверил, что продолжится совершенствование структуры и состава армии и флота РФ, их активное оснащение современными вооружениями, военной и специальной техникой. Также глава государства пообещал поддержать развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые занимаются разработкой и производством перспективного вооружения и техники.
Ранее президент России рассказал об испытаниях нового комплекса С-500 "Прометей". Планируется, что они завершатся к концу 2021 года.
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