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Путин заявил о необходимости постоянной высокой боеготовности ВС России

Президент отметил, что существуют потенциальные риски для безопасности страны, в том числе у её границ.

25 мая, 13:17
<p>Фото © ТАСС / Ильин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Ильин Сергей

Существующие в мире риски, в том числе вблизи границ России, требуют постоянной и высокой боеготовности вооружённых сил страны. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая во вторник серию совещаний по оборонной тематике.

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"Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооружённых сил России постоянной и высокой боеготовности", — сказал глава государства.

Путин заверил, что продолжится совершенствование структуры и состава армии и флота РФ, их активное оснащение современными вооружениями, военной и специальной техникой. Также глава государства пообещал поддержать развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые занимаются разработкой и производством перспективного вооружения и техники.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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