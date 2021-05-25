Путин заявил о необходимости постоянной высокой боеготовности ВС России

Существующие в мире риски, в том числе вблизи границ России, требуют постоянной и высокой боеготовности вооружённых сил страны. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая во вторник серию совещаний по оборонной тематике.

"Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооружённых сил России постоянной и высокой боеготовности", — сказал глава государства.