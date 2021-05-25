Называла его "мегамозг": Мать задержанной в Минске россиянки рассказала об отношениях дочери с Протасевичем
Как отметила собеседница Лайфа, пара была влюблена друг в друга. Однако девушка не участвовала в делах Романа и не имела отношения к его телеграм-каналам.
Роман Протасевич и София Сапега. Фото © Wikipedia / Instagram / sapega_sofia_
Мама задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги рассказала Лайфу об отношениях дочери с Романом Протасевичем — белорусским оппозиционером, задержанным после посадки рейса Ryanair в Минске. По словам Анны Дудич, о молодом человеке своей дочери она может судить лишь с её собственных слов, а сама София всегда характеризовала его как очень умного человека.
"Я к её выбору всегда отношусь с пониманием, с пониманием того, что моя дочь знает, что делает. Тем более кто сказал, что таких, как Роман Протасевич, нельзя любить или влюбляться, иметь с ним какие-то отношения? Роман достаточно умный, грамотный парень. Примерно так я могу сказать, несмотря на то что я его не знаю лично. Она мне его характеризовала всегда как "мегамозг", — рассказывает Анна Дудич.
По словам женщины, у пары были хорошие и тёплые отношения, они были влюблены. Ребята прекрасно отдохнули в Греции и возвращались в отличном настроении.
С матерью девушка всегда общалась охотно, у них были близкие отношения. Кроме того, Анна всегда доверяла своему ребёнку и поддерживала её выбор. А вот связи с родителями Романа Дудич не поддерживает, но выразила им слова поддержки из-за сложившейся ситуации. К телеграм-каналу, создателем которого был Протасевич, Сапега не имеет никакого отношения, заверила её мать.
"Мы очень надеемся на хеппи-энд, но если он не произойдёт, то тогда — не знаю, что и сказать по этому поводу", — заключила собеседница Лайфа.
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Напомним, что помимо российских дипломатов не пускают к Софии и её адвоката. При этом известно, что никакие обвинения ей предъявлены не были. Девушка находится в изоляторе после того, как её и создателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины – Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Реакция мирового сообщества на инцидент не заставила себя ждать: Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, а ряд крупнейших авиаперевозчиков приняли решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.
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