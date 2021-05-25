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Называла его "мегамозг": Мать задержанной в Минске россиянки рассказала об отношениях дочери с Протасевичем

Как отметила собеседница Лайфа, пара была влюблена друг в друга. Однако девушка не участвовала в делах Романа и не имела отношения к его телеграм-каналам.

25 мая, 13:31
<p>Роман Протасевич и София Сапега. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.png" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sapega_sofia_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sapega_sofia_</a></p>

Роман Протасевич и София Сапега. Фото © Wikipedia / Instagram / sapega_sofia_

Мама задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги рассказала Лайфу об отношениях дочери с Романом Протасевичем — белорусским оппозиционером, задержанным после посадки рейса Ryanair в Минске. По словам Анны Дудич, о молодом человеке своей дочери она может судить лишь с её собственных слов, а сама София всегда характеризовала его как очень умного человека.

"Я к её выбору всегда отношусь с пониманием, с пониманием того, что моя дочь знает, что делает. Тем более кто сказал, что таких, как Роман Протасевич, нельзя любить или влюбляться, иметь с ним какие-то отношения? Роман достаточно умный, грамотный парень. Примерно так я могу сказать, несмотря на то что я его не знаю лично. Она мне его характеризовала всегда как "мегамозг", — рассказывает Анна Дудич.

По словам женщины, у пары были хорошие и тёплые отношения, они были влюблены. Ребята прекрасно отдохнули в Греции и возвращались в отличном настроении.

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С матерью девушка всегда общалась охотно, у них были близкие отношения. Кроме того, Анна всегда доверяла своему ребёнку и поддерживала её выбор. А вот связи с родителями Романа Дудич не поддерживает, но выразила им слова поддержки из-за сложившейся ситуации. К телеграм-каналу, создателем которого был Протасевич, Сапега не имеет никакого отношения, заверила её мать.

"Мы очень надеемся на хеппи-энд, но если он не произойдёт, то тогда — не знаю, что и сказать по этому поводу", — заключила собеседница Лайфа.

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Напомним, что помимо российских дипломатов не пускают к Софии и её адвоката. При этом известно, что никакие обвинения ей предъявлены не были. Девушка находится в изоляторе после того, как её и создателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины – Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Реакция мирового сообщества на инцидент не заставила себя ждать: Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, а ряд крупнейших авиаперевозчиков приняли решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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