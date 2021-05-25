Мама задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги рассказала Лайфу об отношениях дочери с Романом Протасевичем — белорусским оппозиционером, задержанным после посадки рейса Ryanair в Минске. По словам Анны Дудич, о молодом человеке своей дочери она может судить лишь с её собственных слов, а сама София всегда характеризовала его как очень умного человека.

"Я к её выбору всегда отношусь с пониманием, с пониманием того, что моя дочь знает, что делает. Тем более кто сказал, что таких, как Роман Протасевич, нельзя любить или влюбляться, иметь с ним какие-то отношения? Роман достаточно умный, грамотный парень. Примерно так я могу сказать, несмотря на то что я его не знаю лично. Она мне его характеризовала всегда как "мегамозг", — рассказывает Анна Дудич.

По словам женщины, у пары были хорошие и тёплые отношения, они были влюблены. Ребята прекрасно отдохнули в Греции и возвращались в отличном настроении.

С матерью девушка всегда общалась охотно, у них были близкие отношения. Кроме того, Анна всегда доверяла своему ребёнку и поддерживала её выбор. А вот связи с родителями Романа Дудич не поддерживает, но выразила им слова поддержки из-за сложившейся ситуации. К телеграм-каналу, создателем которого был Протасевич, Сапега не имеет никакого отношения, заверила её мать.