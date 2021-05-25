Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Белый дом рассчитывает, что Путин и Байден обсудят Белоруссию и Украину

Американская сторона намерена также уделить внимание вопросам контроля над вооружениями после продления СНВ-3.

25 мая, 17:24
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WhiteHouseSouthFacade.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Американская администрация рассчитывает, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на предстоящем саммите в Женеве обсудят стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины. Об этом заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Кремль: Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня

Кремль: Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня

"Президент Байден поднимет вопрос об Украине и подчеркнёт, что Америка поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также планирует поднять вопрос о Белоруссии и довести нашу серьёзную обеспокоенность, как он уже сделал это публично", — проинформировала она.

Кроме того, в Белом доме рассчитывают, что стороны уделят внимание вопросам контроля над вооружениями после продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Что ждать от Женевского саммита Путина и Байдена

Что ждать от Женевского саммита Путина и Байдена

Ранее в Кремле подтвердили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Научиться любить Россию": В Петербурге представили книгу с предисловием Путина

сегодня в 17:16

США заявили о непричастности России к инциденту с лайнером Ryanair в Минске

сегодня в 17:33

Чувствует себя хорошо: Представитель Посольства РФ встретился в СИЗО с россиянкой Сапегой

сегодня в 18:15

Киновед рассказал, зачем авторы сняли спецвыпуск легендарного сериала "Друзья"

сегодня в 18:30

Великобритания закрыла небо для белорусских самолётов

сегодня в 18:13

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1