Белый дом рассчитывает, что Путин и Байден обсудят Белоруссию и Украину
Американская сторона намерена также уделить внимание вопросам контроля над вооружениями после продления СНВ-3.
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Американская администрация рассчитывает, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на предстоящем саммите в Женеве обсудят стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины. Об этом заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент Байден поднимет вопрос об Украине и подчеркнёт, что Америка поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также планирует поднять вопрос о Белоруссии и довести нашу серьёзную обеспокоенность, как он уже сделал это публично", — проинформировала она.
Кроме того, в Белом доме рассчитывают, что стороны уделят внимание вопросам контроля над вооружениями после продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Ранее в Кремле подтвердили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.
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