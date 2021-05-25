Белый дом рассчитывает, что Путин и Байден обсудят Белоруссию и Украину

Американская администрация рассчитывает, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на предстоящем саммите в Женеве обсудят стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины. Об этом заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден поднимет вопрос об Украине и подчеркнёт, что Америка поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также планирует поднять вопрос о Белоруссии и довести нашу серьёзную обеспокоенность, как он уже сделал это публично", — проинформировала она.

Кроме того, в Белом доме рассчитывают, что стороны уделят внимание вопросам контроля над вооружениями после продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).