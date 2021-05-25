The Telegraph рассекретил "немыслимый" план Черчилля по захвату СССР

Операция предполагала масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление, а задействовать в ней планировалось более 8000 человек.

Спустя несколько дней после взятия Советской армией Берлина премьер-министр Уинстон Черчилль поручил подготовить операцию "Немыслимое" (Unthinkable), которая заключалась в массированном наступлении на Советский Союз. Об этом во вторник сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на рассекреченные документы из Национального архива страны. В операции планировали задействовать более 8000 человек, в том числе американские, британские, канадские и польские подразделения.

Согласно этому плану, в течение двух месяцев после капитуляции гитлеровской Германии западные союзники должны были вести масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление вглубь занятых СССР территорий. Цель обозначена такая: "ослабить влияние Сталина на европейские страны".

"Боевой план предусматривал массированное наступление на Берлин и далее, в ходе которого британские и американские дивизии отбросят Красную армию к рекам Одер и Нейсе (Ныса), примерно в 90 километрах на восток от немецкой столицы", — пишет The Telegraph.

Финальное же сражение Черчилль хотел провести в сельской местности неподалёку от Шнайдемюля (современный город Пила в Польше). В этом бою Британия собиралась задействовать танки и превозмочь по своим масштабам Курскую битву.

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