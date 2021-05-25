Бывший бойфренд певицы Ольги Бузовой 28-летний блогер Давид Манукян, более известный как Дава, пополнил ряды ведущих телепроекта "Дом-2". Об этом Лайфу сообщила пресс-секретарь телеканала "Ю" Анастасия Заболотная.

"Совершенно верно, с 1 июня ждём его в эфире, съёмки начались", — сказала она.