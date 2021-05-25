"Съёмки начались": Экс-бойфренд Бузовой стал новым ведущим "Дома-2"
Компания-производитель назвала Даву профессиональным артистом и талантом, из-за чего и сделала ему предложение.
Фото © Instagram / dava_m
Бывший бойфренд певицы Ольги Бузовой 28-летний блогер Давид Манукян, более известный как Дава, пополнил ряды ведущих телепроекта "Дом-2". Об этом Лайфу сообщила пресс-секретарь телеканала "Ю" Анастасия Заболотная.
"Совершенно верно, с 1 июня ждём его в эфире, съёмки начались", — сказала она.
Компания – производитель шоу назвала Даву профессиональным артистом и талантливым ведущим, из-за чего и сделала ему предложение. Там отметили, что, поскольку интересы компании и блогера совпали, им удалось договориться.
Напомним, в декабре 2020 года стало известно о закрытии телепроекта "Дом-2". Однако позже генеральный директор шоу Александр Расторгуев заявил, что оно продолжится на другом канале. Позднее стало известно, что им стал телеканал "Ю", выпуски стали выходили в эфир с 19 апреля, но уже без легендарной для проекта ведущей Ольги Бузовой, которой в перезапуске не оказалось.
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