Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете отождествления ролей СССР и нацистской Германии в ВОВ
В случае принятия документа изменения будут внесены в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".
Фото © Сайт Госдумы
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме противника. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
"Запрещается отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран "оси", — говорится в тексте законопроекта.
Кроме того, нельзя будет отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Согласно документу, запрет коснётся публичных выступлений, художественных произведений, СМИ, а также публикаций в Интернете. В случае его принятия поправки будут внесены в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".
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