Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Госдума в I чтении приняла законопроект об изменении сроков внесения бюджета России в парламент

Благодаря более ранним срокам принятия главного финансового документа страны правительство сможет выпускать все необходимые для его исполнения правовые акты ещё до начала финансового года.

25 мая, 14:52

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Законопроект о переносе предельного срока внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета с 1 октября на 15 сентября текущего года был принят Госдумой в первом чтении. Документ вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

В июне доллар готовится поставить антирекорд: Как грядущая встреча президентов изменит курс валют

В июне доллар готовится поставить антирекорд: Как грядущая встреча президентов изменит курс валют

В правительстве считают, что подобная мера создаст необходимую определенность для субъектов РФ в части объёмов межбюджетных трансфертов в целях планирования их бюджетов. А в целом это решение позволит заключать контракты до 1 января, что даст возможность финансировать мероприятия с начала года.

Помимо этого, благодаря более ранним срокам принятия бюджета правительство сможет выпускать все необходимые для его исполнения правовые акты ещё до начала финансового года. Законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года.

Правительство увеличило свой резервный фонд почти на 121 миллиард рублей

Правительство увеличило свой резервный фонд почти на 121 миллиард рублей

Ранее в Госдуме поддержали поправку о запрете причастным к экстремизму участвовать в выборах. В законопроекте чётко обозначены критерии для определения причастности человека к деятельности террористических организаций.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Госдуме назвали провокацией замену флага России на ЧМ по хоккею на символику ОКР

вчера в 20:47

Голикова рассказала, хватит ли денег на предложенные Путиным выплаты — видео

21 апреля, 11:13

В Госдуме одобрили ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде

сегодня в 15:04
Life

Макрон призвал провести международное расследование инцидента с самолётом Ryanair в Минске

сегодня в 15:30

Покрас Лампас создал в Москве гигантские граффити из имён пропавших без вести детей

сегодня в 15:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1