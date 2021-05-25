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Опубликовано 25 мая 2021, 17:52

Госдума в I чтении приняла законопроект об изменении сроков внесения бюджета России в парламент

Благодаря более ранним срокам принятия главного финансового документа страны правительство сможет выпускать все необходимые для его исполнения правовые акты ещё до начала финансового года.

Законопроект о переносе предельного срока внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета с 1 октября на 15 сентября текущего года был принят Госдумой в первом чтении. Документ вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

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В правительстве считают, что подобная мера создаст необходимую определенность для субъектов РФ в части объёмов межбюджетных трансфертов в целях планирования их бюджетов. А в целом это решение позволит заключать контракты до 1 января, что даст возможность финансировать мероприятия с начала года.

Помимо этого, благодаря более ранним срокам принятия бюджета правительство сможет выпускать все необходимые для его исполнения правовые акты ещё до начала финансового года. Законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года.

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Ранее в Госдуме поддержали поправку о запрете причастным к экстремизму участвовать в выборах. В законопроекте чётко обозначены критерии для определения причастности человека к деятельности террористических организаций.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Георгий Грачев
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