Госдума в I чтении приняла законопроект об изменении сроков внесения бюджета России в парламент

Благодаря более ранним срокам принятия главного финансового документа страны правительство сможет выпускать все необходимые для его исполнения правовые акты ещё до начала финансового года.

Законопроект о переносе предельного срока внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета с 1 октября на 15 сентября текущего года был принят Госдумой в первом чтении. Документ вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

В правительстве считают, что подобная мера создаст необходимую определенность для субъектов РФ в части объёмов межбюджетных трансфертов в целях планирования их бюджетов. А в целом это решение позволит заключать контракты до 1 января, что даст возможность финансировать мероприятия с начала года.

Помимо этого, благодаря более ранним срокам принятия бюджета правительство сможет выпускать все необходимые для его исполнения правовые акты ещё до начала финансового года. Законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года.