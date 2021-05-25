Володин: Россия — последний остров демократии и свободы

В подтверждение своего высказывания спикер ГД напомнил о событиях в США, где сотни сторонников Трампа были арестованы за то, что пришли к конгрессу и выразили своё мнение.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Россию последним островом демократии и свободы в ходе пленарного заседания нижней палаты. Данную тему он затронул во время обсуждения законопроекта об ограничении избирательных прав лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций.

В ответ на критику документа спикер нижней палаты напомнил о событиях в США в январе, где около 500 сторонников экс-президента Дональда Трампа были задержаны по статье "Внутренний терроризм". Теперь им грозит от 15 до 25 лет тюрьмы за то, что они пришли к конгрессу и выразили свою позицию, отметил он.

"Коллеги, [Россия] — последний остров демократии и свободы. И мы на этом острове. Давайте прекращать все эти разговоры и посмотрим, как развивается мир. А вот как мы будем строить жизнь на этом островке, будет ли он расширяться, от нас зависит", — заявил спикер ГД.