Власти ХМАО вслед за Якутией задумались об обязательной вакцинации населения

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассматривает идею сделать вакцинацию в регионе обязательной. Она уже дала задание изучить опыт Якутии в этом вопросе на заседании оперштаба.

"В Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. Работодателей, которые не организуют вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тыс. рублей. Обратите, пожалуйста, внимание на этот опыт, своевременно ознакомьтесь и при положительных эффектах вносите соответствующие предложения", — обратилась она к подчинённым.