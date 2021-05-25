Власти ХМАО вслед за Якутией задумались об обязательной вакцинации населения
В регионе создаются и другие условия, чтобы как можно больше людей могли привиться. Например, под Сургутом заработал мобильный пункт, где дачники смогут получить обе дозы лекарства.
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассматривает идею сделать вакцинацию в регионе обязательной. Она уже дала задание изучить опыт Якутии в этом вопросе на заседании оперштаба.
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"В Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. Работодателей, которые не организуют вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тыс. рублей. Обратите, пожалуйста, внимание на этот опыт, своевременно ознакомьтесь и при положительных эффектах вносите соответствующие предложения", — обратилась она к подчинённым.
Тем временем в ХМАО созданы все условия для того, чтобы привиться смогли даже люди, находящиеся вдали от цивилизации: под Сургутом заработал оборудованный в автобусе ПАЗ мобильный пункт вакцинации на территории дачных кооперативов.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация иногда может быть обязательной в интересах государства. Позже он объяснил свои слова тем, что обязательные прививки допустимы в государственных интересах защиты населения.
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