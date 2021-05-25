Россия и Китай утвердили курс на укрепление двусторонних связей

Во время телефонного разговора, который провели президент Российской Федерации Владимир Путин и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член политбюро Ян Цзечи, был утверждён курс на всемерное укрепление связей двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимиру Путину передано устное послание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей", — говорится в сообщении.

Путин высказался в таком же духе и попросил Ян Цзечи передать председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания.