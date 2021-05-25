Россия и Китай утвердили курс на укрепление двусторонних связей
Путин и член политбюро Компартии КНР обсудили договор о добрососедстве и вопросы дальнейшего развития российско-китайских отношений.
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Во время телефонного разговора, который провели президент Российской Федерации Владимир Путин и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член политбюро Ян Цзечи, был утверждён курс на всемерное укрепление связей двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимиру Путину передано устное послание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей", — говорится в сообщении.
Путин высказался в таком же духе и попросил Ян Цзечи передать председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания.
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Ранее США предрекли проблемы из-за дружбы Китая и России. Пекин и Москва не сформировали альянс, они всё больше сотрудничают по вопросам дипломатии и безопасности, что не совсем выгодно Вашингтону.
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