Владельцем чёрного автомобиля Mercedes, внутри которого правоохранители обнаружили целый арсенал оружия, оказался бывший полицейский Александр К. Как стало известно Лайфу, уволился из органов мужчина в 2015 году, а уже через полгода проходил подозреваемым по уголовному делу об ограблении — он украл биту и травматический пистолет.

Кроме того, 30-летний мужчина в 2016 году состоял на наркологическом учёте, за рулём часто нарушал правила дорожного движения, а также не платил алименты и кредит. При этом в чёрном Mercedes помимо арсенала были найдены документы на землю и даже рапорт об увольнении из органов от 2015 года.