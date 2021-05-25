Экс-полицейский, грабитель, алиментщик: Лайф узнал личность владельца найденного в Москве автомобиля с арсеналом
После ухода из органов мужчина пустился во все тяжкие: сначала ограбил гражданина, а потом состоял на наркологическом учёте.
Лайф узнал личность владельца автомобиля с оружейным арсеналом. Видео © LIFE
Владельцем чёрного автомобиля Mercedes, внутри которого правоохранители обнаружили целый арсенал оружия, оказался бывший полицейский Александр К. Как стало известно Лайфу, уволился из органов мужчина в 2015 году, а уже через полгода проходил подозреваемым по уголовному делу об ограблении — он украл биту и травматический пистолет.
Кроме того, 30-летний мужчина в 2016 году состоял на наркологическом учёте, за рулём часто нарушал правила дорожного движения, а также не платил алименты и кредит. При этом в чёрном Mercedes помимо арсенала были найдены документы на землю и даже рапорт об увольнении из органов от 2015 года.
Напомним, полицейские обнаружили автомат АКС-74У, двуствольный обрез и целую сумку с патронами, когда вскрыли припаркованный Mercedes в 1-м Добрынинском переулке в Москве. Сейчас владельца арсенала ищут.
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