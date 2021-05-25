Грядущее суперлуние усилит градус страстей и спровоцирует коммунальные аварии и сбои в работе техники. Об этом в беседе с Лайфом рассказал астролог Сергей Безбородный. Специалист порекомендовал россиянам избегать конфликтных ситуаций, а девушкам посоветовал быть осторожнее, потому что подобное поведение Луны может спровоцировать различные нападения сексуального характера.

"Будет очень повышен фон агрессивности, и людям рекомендуется не вступать в конфликты, сдерживать себя. Также вероятны аварии коммунально-бытового характера. Коллекторы, трубы, различные сбои в работе инженерных систем. При таких феноменах ничего хорошего не может быть", — уверен он.