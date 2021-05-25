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Поломка техники и сексуальная агрессия: Астролог предупредил читателей Лайфа об опасностях суперлуния

В среду, 26 мая, ожидается сразу три редких астрономических явления: затмение Луны, а также суперлуние и полнолуние. Такой небесный хет-трик точно не сулит человечеству ничего хорошего, считает эксперт.

25 мая, 14:16

Фото © Pixabay

Грядущее суперлуние усилит градус страстей и спровоцирует коммунальные аварии и сбои в работе техники. Об этом в беседе с Лайфом рассказал астролог Сергей Безбородный. Специалист порекомендовал россиянам избегать конфликтных ситуаций, а девушкам посоветовал быть осторожнее, потому что подобное поведение Луны может спровоцировать различные нападения сексуального характера.

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"Будет очень повышен фон агрессивности, и людям рекомендуется не вступать в конфликты, сдерживать себя. Также вероятны аварии коммунально-бытового характера. Коллекторы, трубы, различные сбои в работе инженерных систем. При таких феноменах ничего хорошего не может быть", — уверен он.

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Ранее астрологи предупреждали о вспышках агрессии из-за приблизившегося к Земле гигантского астероида. Общая конфигурация планет говорит о резком росте военного фона в мире.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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