"Конец мая будет тревожным": Астролог назвала дату, до которой нужно закончить дела
В целом последний весенний месяц обещает успех в романтических отношениях, судьбоносные встречи и знакомства, считает Любовь Калиновская.
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Планета Меркурий, отвечающая за контакты, связи, дороги и передвижения, в мае переходит в свой родной знак Близнецы. Этот период удачен для общения с новыми людьми, знакомств и вступления в различные переговоры, рассказала астролог Любовь Калиновская в интервью радио Sputnik.
"Если вы хотите выяснить какой-либо вопрос, лучше в это время пишите письма, и вам обязательно ответят. Период с 4 мая и почти до конца мая благоприятен для дорог, поездок и путешествий", — отметила астролог.
По её словам, май обещает успех в романтических отношениях, судьбоносные встречи и знакомства. К 9 мая планета Венера перейдёт в знак Близнецы. Именно с этого дня начинается романтика и любовь.
"Все основные контакты, связи, знакомства, особенно любовные, будут иметь большой успех. Относитесь серьёзно ко всем контактам, которые вы будете поддерживать в мае: могут всплывать люди, с которыми вы давно не общались, а могут быть важные, судьбоносные знакомства", — добавила Калиновская.
Однако конец мая, начиная с 25-го числа, будет тревожным, считает астролог. В этот период ожидается "некая стагнация, некий тормоз". Поэтому Калиновская советует поторопиться завершить начатые дела и не затягивать с началом новых проектов до 25 мая.
Ранее астролог дала несколько советов для разных знаков зодиака о том, как провести с пользой дни до 9 мая.
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