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Девушка смешно отомстила парню, который всё время уделял приставке, и теперь его мысли лишь об одном

Публичное предупреждение всем парням, которые играют по несколько часов в день вместо того, чтобы провести время с любимой девушкой. Следующими можете стать именно вы.

6 мая 2021, 12:00

Фото © Facebook / Siobhan Giles

Когда 25-летняя Шивон Джайлз из Вашингтона начинала встречаться с Сэмом Баддамсом, она прекрасно знала, что он геймер. Но она никак не подозревала, что возлюбленный будет проводить за своей приставкой больше времени, чем с ней самой. Вернувшись с работы, парень первым делом садился играть в Call of Duty вместо того, чтобы обсудить с Шивон, как прошёл её день. Похоже, кто-то неправильно расставил приоритеты.

Сначала я терпела это, ведь хотела, чтобы он весело проводил время, Но он постоянно был в своей игре — она его гордость и радость

Шивон Джайлз

Фото © Facebook / Siobhan Giles

Фото © Facebook / Siobhan Giles

Со временем становилось только хуже, и терпеть это девушка не собиралась. Она нашла на eBay производителя индивидуальных стикеров на гаджеты и заказала у него наклейку на четвёртую PlayStation со своей фотографией. Получив посылку, она дождалась, когда геймер уйдёт из дома и быстро обклеила приставку. Вышло довольно странно и очень смешно. Особенно надпись "Всегда смотрю на тебя" на геймпаде.

Со стикерами приставка выглядела неожиданно хорошо, но я всё равно переживала, что Сэм взбесится. Вдруг он скажет, что я испортила её, но только так я буду уверена, что он думает обо мне во время игр

Шивон Джайлз

Фото © Facebook / Siobhan Giles

Фото © Facebook / Siobhan Giles

Опасения девушки были лишними. Парень не только не разозлился, но даже посмеялся над результатом вместе с Шивон. Правда, теперь, когда к геймеру приходят друзья, обновлённый дизайн PlayStation каждый раз становится объектом шуток, пишет The Sun. Но девушка довольна. Теперь Сэм думает о ней во время игры всегда, ведь у него просто нет выбора.

Геймер наконец прошёл игру "Змейка" на телефоне, но концовка оказалась одним большим разочарованием

Геймер наконец прошёл игру "Змейка" на телефоне, но концовка оказалась одним большим разочарованием

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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