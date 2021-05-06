Девушка смешно отомстила парню, который всё время уделял приставке, и теперь его мысли лишь об одном

Когда 25-летняя Шивон Джайлз из Вашингтона начинала встречаться с Сэмом Баддамсом, она прекрасно знала, что он геймер. Но она никак не подозревала, что возлюбленный будет проводить за своей приставкой больше времени, чем с ней самой. Вернувшись с работы, парень первым делом садился играть в Call of Duty вместо того, чтобы обсудить с Шивон, как прошёл её день. Похоже, кто-то неправильно расставил приоритеты.

Сначала я терпела это, ведь хотела, чтобы он весело проводил время, Но он постоянно был в своей игре — она его гордость и радость Шивон Джайлз

Фото © Facebook / Siobhan Giles

Со временем становилось только хуже, и терпеть это девушка не собиралась. Она нашла на eBay производителя индивидуальных стикеров на гаджеты и заказала у него наклейку на четвёртую PlayStation со своей фотографией. Получив посылку, она дождалась, когда геймер уйдёт из дома и быстро обклеила приставку. Вышло довольно странно и очень смешно. Особенно надпись "Всегда смотрю на тебя" на геймпаде.

Со стикерами приставка выглядела неожиданно хорошо, но я всё равно переживала, что Сэм взбесится. Вдруг он скажет, что я испортила её, но только так я буду уверена, что он думает обо мне во время игр Шивон Джайлз

Фото © Facebook / Siobhan Giles

Опасения девушки были лишними. Парень не только не разозлился, но даже посмеялся над результатом вместе с Шивон. Правда, теперь, когда к геймеру приходят друзья, обновлённый дизайн PlayStation каждый раз становится объектом шуток, пишет The Sun. Но девушка довольна. Теперь Сэм думает о ней во время игры всегда, ведь у него просто нет выбора.

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