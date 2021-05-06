10 секретов анонимных женатиков, которые они никогда не расскажут супругам, ведь следом будет развод

Мы женаты три года. Перед свадьбой он спросил, выплатила ли я весь долг по кредитной карте. Я не умею обращаться с деньгами, а он, наоборот, очень ответственный. Я сказала да, потому что знала, что он рассердится, если я скажу правду. Мы много раз спорили об этом раньше, и я не хотела, чтобы это повлияло на наш особенный день. Прошло три года, я всё ещё должна банку десять тысяч долларов, а он об этом и не знает

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