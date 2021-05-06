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10 секретов анонимных женатиков, которые они никогда не расскажут супругам, ведь следом будет развод

В идеальном мире брак — это стопроцентное доверие и жизнь без секретов друг от друга. Реальность от этого далека. Супруги часто не просто недоговаривают что-то, но и прячут свои скелеты в шкафах годами. В подборке ниже — десять историй, о которых узнали все, кроме самых близких.

6 мая 2021, 10:30

Кадр из видео © Reddit / Mistersamza

Издание BuzzFeed попросило пользователей своего сайта поделиться своими грязными секретами, о которых они не рассказывали своим вторым половинкам, и вот десять самых интересных ответов.

Я целовалась со старшими братом и сестрой моего мужа, пока он был в другой комнате. Я никогда не расскажу ему о том, что тогда произошло

Анонимный пользователь BuzzFeed

Единственная причина, по которой я всё ещё с мужем, — это то, что я просто не могу себе позволить жить отдельно. Не смогу арендовать даже самую простенькую квартиру и тут же лишусь медстраховки. Мало того, у меня не хватит денег на адвоката по разводам, чтобы убедиться, что всё улажено должным образом. Чувствую себя в ловушке. Он замечательный человек, кормилец и отличный друг, но я больше его не люблю

Анонимный пользователь BuzzFeed

Гиф © Giphy

Мой муж уверен, что я получила степень бакалавра. Я этого не сделала. Я бросила учёбу и последний семестр просто притворялась, что хожу на учёбу. Это было пять лет назад, а теперь мы женаты, и я до сих пор не сказала ему правду

Анонимный пользователь BuzzFeed

Я была влюблена в кузена моего мужа, и у нас с ним были полусексуальные отношения до того, как он сказал, что хочет просто дружить. Примерно через месяц после этого я съехалась с моим нынешним мужем, и мы счастливы в браке, но я всё ещё думаю о его кузене и о том, как всё могло бы быть

Анонимный пользователь BuzzFeed

Мы женаты три года. Перед свадьбой он спросил, выплатила ли я весь долг по кредитной карте. Я не умею обращаться с деньгами, а он, наоборот, очень ответственный. Я сказала да, потому что знала, что он рассердится, если я скажу правду. Мы много раз спорили об этом раньше, и я не хотела, чтобы это повлияло на наш особенный день. Прошло три года, я всё ещё должна банку десять тысяч долларов, а он об этом и не знает

Анонимный пользователь BuzzFeed

Гиф © Giphy

Когда я была помолвлена, я была на свадьбе друга и "дурачилась" с другим парнем. После этого я рассказала жениху, что мы случайно поцеловались с тем незнакомцем. На деле же мы ДАЛЕКО не только целовались. Теперь спустя десять лет брака я всё ещё испытываю чувство вины

Анонимный пользователь BuzzFeed

В моей жизни был тяжёлый период, когда я полгода питалась только тем, что смогла украсть из магазина. Я была не в лучшем состоянии и просто не могла остановиться. Однажды меня поймала охрана "Таргета", но, к счастью, меня отпустили. Всё могло закончиться намного, намного хуже. Моему мужу точно этот факт не понравится, так что я ему никогда не скажу

Анонимный пользователь BuzzFeed

Гиф © Giphy

Я фотографировалась для Playboy, когда мне было 18, и долгие годы держала это в секрете от мужа. Однажды я наконец сказала ему (всё никак разговор до этого не доходил 🤷🏼‍♀), и он вообще был не против

Анонимный пользователь BuzzFeed

Я женщина, и мой муж считает, что у меня было намного меньше сексуальных партнёров, чем на самом деле. У меня их было ровно 80, но я рассказала ему только о 18. Я никогда не изменяла в отношениях, а все контакты были безопасными. Мне просто очень-очень нравился секс. Предыдущие парни осуждали меня за это, так что я поклялась себе, что правду никому не скажу

Анонимный пользователь BuzzFeed

Гиф © Giphy

Я забеременела в первый же раз, когда мы с моим нынешним мужем переспали. Мне было чуть больше двадцати, и я плохо его знала, поэтому я даже не думала о том, чтобы оставить ребёнка. Я никогда не рассказывала ему об этом. Я даже не ожидала, что наши отношения так далеко зайдут. На тот момент моей жизни это был правильный выбор

Анонимный пользователь BuzzFeed

Это лишь часть ответов пользователей BuzzFeed. Ещё больше — в материале по ссылке.

Супруги показали на старых фото, почему им крупно повезло, что они не встретились раньше

Супруги показали на старых фото, почему им крупно повезло, что они не встретились раньше

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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