Толстушка настолько сильно изменилась, что сейчас она вылитая Кайли Дженнер, но только ещё горячее

На аккаунт TikTok-блогерши izzysheaa подписано порядка 600 тысяч человек. Каждый день красотка делится с фанатами, какие образы она выбирает, какой макияж наносит. Но недавно девушка шокировала всех, раскрыв, что она выглядела так хорошо далеко не всегда. В очередном видео Иззи показала кадры из прошлого, и на них девушку просто не узнать.