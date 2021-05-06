Толстушка настолько сильно изменилась, что сейчас она вылитая Кайли Дженнер, но только ещё горячее
Спорт + умение пользоваться косметикой творят чудеса. Именно благодаря этой выигрышной комбинации девушка за несколько лет превратилась из нескладной школьницы в красотку, которая бы затмила всех даже на показе Victoria's Secret.
На аккаунт TikTok-блогерши izzysheaa подписано порядка 600 тысяч человек. Каждый день красотка делится с фанатами, какие образы она выбирает, какой макияж наносит. Но недавно девушка шокировала всех, раскрыв, что она выглядела так хорошо далеко не всегда. В очередном видео Иззи показала кадры из прошлого, и на них девушку просто не узнать.
Видео © TikTok / izzysheaa
На кадрах видно, что ещё несколько лет назад девушка лишь училась пользоваться косметикой, а весила заметно больше. Ролик с преображением завирусился, за несколько дней его посмотрели больше девяти миллионов раз. Испугавшись нахлынувшей популярности, девушка отключила комментарии к ролику. Но восхищённые пользователи соцсети нашли выход и атаковали комментарии под следующим постом блогерши.
Многие пророчили девушке будущее супермодели. Неудивительно, ведь красотка — копия сестры Ким Кардашьян, супермодели и бизнесвумен Кайли Дженнер.
Твоё предыдущее видео вселяет в меня надежду
Окей, я тут недавно твоё видео преображения видела и... подруга... Не могла бы ты поделиться с нами, как тебе всё это удалось???
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