10 приколов от разных пап, которые оказались действительно смешными, покорив пользователей Сети

"Итак, сегодня я впервые сижу со своим сыном, пока моя жена отдыхает"

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"Мой отец был единственным, кто сегодня пришёл в офис, поэтому он сделал этот снимок и отправил его всей семье"

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"Мой новорождённый первый сын страдает желтухой и сейчас проходит фототерапию. Поэтому я — художник, а теперь и папа — сделал всё возможное, чтобы медсёстры точно знали, что мой ребёнок чувствует даже за этой маской"

Фото © Reddit / hug0rilla

"Отец только что понял, как пользоваться фронтальной камерой. Это первая фотка, что он мне прислал"

Фото © Reddit / RickyMEME

"Знакомьтесь. Мой отец "примеряет" только что купленный участок"

Фото © Reddit / bunney_rabbit

"Родителям только подключили Интернет, а мой папа уже начал показывать смешные видосы соседям..."

Фото © Reddit / ezeconte

"Моя жена не хочет, чтобы лицо нашего новорождённого сына было на фото в соцсетях, поэтому она попросила меня скрывать его каждый раз. Стоит ли говорить, что на этом её просьбы закончились"

Фото © Reddit / MoeHanzeR

"Моя дочь Джуист купила дом, построенный в конце 1800-х годов. Мы нашли эту куклу, и она тут же её выбросила. Я достал игрушку из бака. Пусть игры начнутся"

Фото © Bored Panda

"Когда ваша дочь хочет, чтобы вы приняли участие в её фотосессии в образе русала, у вас нет варианта отказаться"

Фото © Facebook / Desirae Deal Photography

"Сегодня первый день моего сына в школе. Я не подаю виду, что буду скучать"

Фото © Reddit / AidenAsh15

Конечно, это лишь маленькая часть, когда отцы поражают свои семьи и пользователей Интернета своим чувством юмора. Издание Bored Panda у себя на страницах опубликовало несколько десятков отборных примеров папиных шуток.

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