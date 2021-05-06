10 приколов от разных пап, которые оказались действительно смешными, покорив пользователей Сети
Все относятся к шуткам пап с пренебрежением. Считается, что юмор наших отцов — это что-то совсем не смешное. Что ж, пользователи соцсетей убеждают в обратном. В подборке ниже десять примеров, когда папы — те ещё комики и не улыбнуться просто невозможно.
"Итак, сегодня я впервые сижу со своим сыном, пока моя жена отдыхает"
Фото © Reddit / AFistFulOfRupees
"Мой отец был единственным, кто сегодня пришёл в офис, поэтому он сделал этот снимок и отправил его всей семье"
Фото © Reddit / an_intellectuaI
"Мой новорождённый первый сын страдает желтухой и сейчас проходит фототерапию. Поэтому я — художник, а теперь и папа — сделал всё возможное, чтобы медсёстры точно знали, что мой ребёнок чувствует даже за этой маской"
Фото © Reddit / hug0rilla
"Отец только что понял, как пользоваться фронтальной камерой. Это первая фотка, что он мне прислал"
Фото © Reddit / RickyMEME
"Знакомьтесь. Мой отец "примеряет" только что купленный участок"
Фото © Reddit / bunney_rabbit
"Родителям только подключили Интернет, а мой папа уже начал показывать смешные видосы соседям..."
"Моя жена не хочет, чтобы лицо нашего новорождённого сына было на фото в соцсетях, поэтому она попросила меня скрывать его каждый раз. Стоит ли говорить, что на этом её просьбы закончились"
Фото © Reddit / MoeHanzeR
"Моя дочь Джуист купила дом, построенный в конце 1800-х годов. Мы нашли эту куклу, и она тут же её выбросила. Я достал игрушку из бака. Пусть игры начнутся"
Фото © Bored Panda
"Когда ваша дочь хочет, чтобы вы приняли участие в её фотосессии в образе русала, у вас нет варианта отказаться"
Фото © Facebook / Desirae Deal Photography
"Сегодня первый день моего сына в школе. Я не подаю виду, что буду скучать"
Фото © Reddit / AidenAsh15
Конечно, это лишь маленькая часть, когда отцы поражают свои семьи и пользователей Интернета своим чувством юмора. Издание Bored Panda у себя на страницах опубликовало несколько десятков отборных примеров папиных шуток.
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