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10 приколов от разных пап, которые оказались действительно смешными, покорив пользователей Сети

Все относятся к шуткам пап с пренебрежением. Считается, что юмор наших отцов — это что-то совсем не смешное. Что ж, пользователи соцсетей убеждают в обратном. В подборке ниже десять примеров, когда папы — те ещё комики и не улыбнуться просто невозможно.

6 мая 2021, 09:00

Фото © Reddit / ezeconte

"Итак, сегодня я впервые сижу со своим сыном, пока моя жена отдыхает"

Фото © Reddit / AFistFulOfRupees

Фото © Reddit / AFistFulOfRupees

"Мой отец был единственным, кто сегодня пришёл в офис, поэтому он сделал этот снимок и отправил его всей семье"

Фото © Reddit / an_intellectuaI

Фото © Reddit / an_intellectuaI

"Мой новорождённый первый сын страдает желтухой и сейчас проходит фототерапию. Поэтому я — художник, а теперь и папа — сделал всё возможное, чтобы медсёстры точно знали, что мой ребёнок чувствует даже за этой маской"

Фото © Reddit / hug0rilla

Фото © Reddit / hug0rilla

"Отец только что понял, как пользоваться фронтальной камерой. Это первая фотка, что он мне прислал"

Фото © Reddit / RickyMEME

Фото © Reddit / RickyMEME

"Знакомьтесь. Мой отец "примеряет" только что купленный участок"

Фото © Reddit / bunney_rabbit

Фото © Reddit / bunney_rabbit

"Родителям только подключили Интернет, а мой папа уже начал показывать смешные видосы соседям..."

Фото © Reddit / ezeconte

Фото © Reddit / ezeconte

"Моя жена не хочет, чтобы лицо нашего новорождённого сына было на фото в соцсетях, поэтому она попросила меня скрывать его каждый раз. Стоит ли говорить, что на этом её просьбы закончились"

Фото © Reddit / MoeHanzeR

Фото © Reddit / MoeHanzeR

"Моя дочь Джуист купила дом, построенный в конце 1800-х годов. Мы нашли эту куклу, и она тут же её выбросила. Я достал игрушку из бака. Пусть игры начнутся"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

"Когда ваша дочь хочет, чтобы вы приняли участие в её фотосессии в образе русала, у вас нет варианта отказаться"

Фото © Facebook / Desirae Deal Photography

Фото © Facebook / Desirae Deal Photography

"Сегодня первый день моего сына в школе. Я не подаю виду, что буду скучать"

Фото © Reddit / AidenAsh15

Фото © Reddit / AidenAsh15

Конечно, это лишь маленькая часть, когда отцы поражают свои семьи и пользователей Интернета своим чувством юмора. Издание Bored Panda у себя на страницах опубликовало несколько десятков отборных примеров папиных шуток.

10 отцов, которые наотрез отказывались заводить собаку, но время расставило всё по своим местам

10 отцов, которые наотрез отказывались заводить собаку, но время расставило всё по своим местам

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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