"Я достиг цели": Роналду подвёл итоги сезона и намекнул на уход из "Ювентуса"
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что португалец близок к возвращению в "Манчестер Юнайтед".
Фото © AP / TASS
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в своём инстаграме подвёл итоги завершившегося сезона, а также намекнул на возможный уход из клуба.
"В этом году мы не смогли выиграть Серию А. Поздравляю "Интер" с заслуженным триумфом. Но я должен ценить всё, чего мы достигли в этом сезоне в "Юве" на командном и на личном уровне. Речь идёт о Суперкубке и Кубке Италии, а также звании лучшего бомбардира Серии А. Это наполняет меня счастьем — я достиг цели, которую поставил, когда перебрался в Италию. Я смог выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также стать лучшим игроком и бомбардиром в этой великой футбольной стране", — написал Роналду.
Он также напомнил, что не гонится за рекордами, а именно они "гонятся за ним". Кроме того, Криштиану заметил, что гордится тем, что оставил свой след в самых разных европейских лигах и доставлял радость фанатам команд, в которых выступал.
При этом ряд европейских СМИ в последние дни писали о возможном возвращении Роналду в "Манчестер Юнайтед", а его мама пообещала повлиять на сына, чтобы он присоединился к "Спортингу". Добавим, что "Ювентус" в этом сезоне итальянской Серии А занял четвёртое место, пробившись в Лигу чемпионов.
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