"Я достиг цели": Роналду подвёл итоги сезона и намекнул на уход из "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в своём инстаграме подвёл итоги завершившегося сезона, а также намекнул на возможный уход из клуба.

"В этом году мы не смогли выиграть Серию А. Поздравляю "Интер" с заслуженным триумфом. Но я должен ценить всё, чего мы достигли в этом сезоне в "Юве" на командном и на личном уровне. Речь идёт о Суперкубке и Кубке Италии, а также звании лучшего бомбардира Серии А. Это наполняет меня счастьем — я достиг цели, которую поставил, когда перебрался в Италию. Я смог выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также стать лучшим игроком и бомбардиром в этой великой футбольной стране", — написал Роналду.

Он также напомнил, что не гонится за рекордами, а именно они "гонятся за ним". Кроме того, Криштиану заметил, что гордится тем, что оставил свой след в самых разных европейских лигах и доставлял радость фанатам команд, в которых выступал.