В аэропорту Киева подсчитали убытки от запрета полётов в Белоруссию
В воздушной гавани предложили правительству подумать о компенсациях для аэропортов, которые потеряют доходы и пассажиропоток.
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Прекращение авиасообщения между Украиной и Белоруссией приведёт к уменьшению пассажиропотока, а значит, к убыткам для украинских аэропортов. Об этом рассказал глава совета директоров аэропорта "Киев" Денис Костржевский.
По его словам, белорусский рейс приносил воздушной гавани "где-то 10% пассажиропотока и, соответственно, где-то 10% доходов". Со стороны правительства Незалежной было бы правильно компенсировать убытки из-за закрытия авиасообщения между государствами, считает Костржевский.
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"С точки зрения бизнеса это будет некая потеря, поэтому логично было бы, если бы правительство, отменяя рейсы из аэропорта, предложило компенсацию для аэропортов, которые потеряют доходы и пассажиропоток", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".
Напомним, после экстренной посадки самолёта и последующего задержания основателя телеграм-канала NEXTA и главреда также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией.
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