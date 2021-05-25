В аэропорту Киева подсчитали убытки от запрета полётов в Белоруссию

Прекращение авиасообщения между Украиной и Белоруссией приведёт к уменьшению пассажиропотока, а значит, к убыткам для украинских аэропортов. Об этом рассказал глава совета директоров аэропорта "Киев" Денис Костржевский.

По его словам, белорусский рейс приносил воздушной гавани "где-то 10% пассажиропотока и, соответственно, где-то 10% доходов". Со стороны правительства Незалежной было бы правильно компенсировать убытки из-за закрытия авиасообщения между государствами, считает Костржевский.