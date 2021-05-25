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Оценивший девственность москвички в стоимость поддельного "айфона" извинился перед потерпевшей

Девушка прощать его не хочет, однако прокатилась с обидчиком на машине после их совместного визита в отделение.

25 мая, 14:49

Фото © LIFE

Сотрудники полиции в Москве нашли 37-летнего Геворга П., который обманул московскую студентку и "расплатился" за "проданную" девственность поддельным "айфоном". По данным источника Лайфа, мужчину вызвали в отделение, где он в присутствии стражей порядка принёс потерпевшей чистосердечные извинения.

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Московская студентка продала девственность за поддельный iPhone 12 Pro

Девушка в ответ дала понять, что не хочет прощать обидчика. Однако, когда он, выйдя из полиции, предложил её подвезти, юная особа согласилась. Источники Лайфа уточняют, что потерпевшая, хоть и отказала Геворгу в прощении, предпринимать дальнейшие процессуальные действия в отношении него не намерена.

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О том, как студентка продала девственность за поддельный iPhone 12 Pro, Лайф рассказывал ещё в середине мая. Обнаружив, что заветный "яблочный" гаджет работает на системе Android, раздосадованная москвичка обратилась в полицию.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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