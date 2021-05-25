Оценивший девственность москвички в стоимость поддельного "айфона" извинился перед потерпевшей

Сотрудники полиции в Москве нашли 37-летнего Геворга П., который обманул московскую студентку и "расплатился" за "проданную" девственность поддельным "айфоном". По данным источника Лайфа, мужчину вызвали в отделение, где он в присутствии стражей порядка принёс потерпевшей чистосердечные извинения.

Девушка в ответ дала понять, что не хочет прощать обидчика. Однако, когда он, выйдя из полиции, предложил её подвезти, юная особа согласилась. Источники Лайфа уточняют, что потерпевшая, хоть и отказала Геворгу в прощении, предпринимать дальнейшие процессуальные действия в отношении него не намерена.