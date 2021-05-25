Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Латвии захотели "взять в заложники" сборную Белоруссии по хоккею ради обмена на политзаключённых

Спортсменов предложили обменять на всех политзаключённых белорусского режима.

25 мая, 14:48
<p>Фото © ТАСС / СТК / Vit Simanek</p>

Фото © ТАСС / СТК / Vit Simanek

Депутат парламента Латвии Айгарс Бикше выступил с предложением задержать хоккейную команду Белоруссии в стране до тех пор, пока Минск не выпустит всех политзаключённых. Об этом политик написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Есть предложение: Латвия задерживает всю белорусскую хоккейную команду и выпускает на латышскую границу в обмен на всех политзаключённых белорусского режима. Нельзя воевать с террористами, обслуживая их спортсменов и депутатов! Ответ должен быть громким и чувствительным!" — написал депутат.

В Международной федерации хоккея назвали инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ предвыборной кампанией мэра Риги

В Международной федерации хоккея назвали инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ предвыборной кампанией мэра Риги

По его мнению, Минск выказывает полное равнодушие к правам человека и международным отношениям. Народный избранник назвал белорусские власти террористическим режимом, а инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair — ударом в лицо Евросоюзу.

Напомним, 24 мая на чемпионате мира по хоккею в Риге вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Международной федерации хоккея назвали инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ предвыборной кампанией мэра Риги

сегодня в 10:40
Life

Белоруссия закрывает своё посольство в Канаде

сегодня в 15:23

Новый наставник Кокорина: "Фиорентина" объявила имя будущего главного тренера

сегодня в 15:10

Покрас Лампас создал в Москве гигантские граффити из имён пропавших без вести детей

сегодня в 15:23

Сайт Минтранса Белоруссии перестал работать после публикации расшифровки переговоров диспетчера с пилотом Ryanair

сегодня в 15:12

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1