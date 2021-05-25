В Латвии захотели "взять в заложники" сборную Белоруссии по хоккею ради обмена на политзаключённых
Спортсменов предложили обменять на всех политзаключённых белорусского режима.
Фото © ТАСС / СТК / Vit Simanek
Депутат парламента Латвии Айгарс Бикше выступил с предложением задержать хоккейную команду Белоруссии в стране до тех пор, пока Минск не выпустит всех политзаключённых. Об этом политик написал на своей странице в "Фейсбуке".
"Есть предложение: Латвия задерживает всю белорусскую хоккейную команду и выпускает на латышскую границу в обмен на всех политзаключённых белорусского режима. Нельзя воевать с террористами, обслуживая их спортсменов и депутатов! Ответ должен быть громким и чувствительным!" — написал депутат.
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По его мнению, Минск выказывает полное равнодушие к правам человека и международным отношениям. Народный избранник назвал белорусские власти террористическим режимом, а инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair — ударом в лицо Евросоюзу.
Напомним, 24 мая на чемпионате мира по хоккею в Риге вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция.
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