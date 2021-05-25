В Латвии захотели "взять в заложники" сборную Белоруссии по хоккею ради обмена на политзаключённых

Депутат парламента Латвии Айгарс Бикше выступил с предложением задержать хоккейную команду Белоруссии в стране до тех пор, пока Минск не выпустит всех политзаключённых. Об этом политик написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Есть предложение: Латвия задерживает всю белорусскую хоккейную команду и выпускает на латышскую границу в обмен на всех политзаключённых белорусского режима. Нельзя воевать с террористами, обслуживая их спортсменов и депутатов! Ответ должен быть громким и чувствительным!" — написал депутат.

По его мнению, Минск выказывает полное равнодушие к правам человека и международным отношениям. Народный избранник назвал белорусские власти террористическим режимом, а инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair — ударом в лицо Евросоюзу.