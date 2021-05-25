Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

К вице-губернатору Владимирской области пришли с обысками из-за махинаций с госконтрактом на 2 млрд рублей

Он заключил картель между двумя фирмами-конкурентами, которые должны были поделить между собой госзакупку.

25 мая, 16:35

В отношении вице-губернатора Владимирской области Романа Годунина возбуждено уголовное дело из-за махинаций с госконтрактом стоимостью более двух миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

"По версии следствия, Годунин путём угроз и уговоров склонил руководство ГУП "ДСУ-3" и фирмы-конкурента к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)", — сказано на сайте ведомства.

Согласно договорённости фирмы вдвоём должны были участвовать в электронном аукционе на строительство Рпенского проезда в городе Владимире, при этом не снижая максимальную цену контракта, что способствовало бы признанию аукциона несостоявшимся, а победителем торгов признаётся фирма, подавшая заявку первой. Планировалось, что второй участник получит половину объёма работ, предусмотренных контрактом.

В апреле этого года СК завёл уголовное дело на гендиректора ГУП "ДСУ-3" Романа Головина из-за ограничения конкуренции путём заключения картеля с фирмой-конкурентом, что запрещено антимонопольным законодательством. В ходе расследования и выяснилась причастность Годунина к махинациям.

Мэр Нижневартовска сообщил об уходе с поста "из-за проверки"

Мэр Нижневартовска сообщил об уходе с поста "из-за проверки"

Ранее Лайф сообщал, что в Якутии задержали замминистра сельского хозяйства за взятку в 1,1 миллиона. Он взял под своё "покровительство" одно из местных сельхозпредприятий и регулярно получал от него деньги.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Против Навального возбудили уголовное дело за оскорбление судьи

сегодня в 12:24

Погнутые кресты, побитый купол: в Муроме мощный ураган повредил церкви

16 мая, 21:51

В Якутии передумали делать вакцинацию от коронавируса обязательной

сегодня в 15:51

Украинский депутат Гончаренко показал, как он готовится к "освобождению Кубани"

сегодня в 16:52

При прочих равных выбирают русское: AliExpress проанализировал предпочтения жителей России

сегодня в 16:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1