К вице-губернатору Владимирской области пришли с обысками из-за махинаций с госконтрактом на 2 млрд рублей

В отношении вице-губернатора Владимирской области Романа Годунина возбуждено уголовное дело из-за махинаций с госконтрактом стоимостью более двух миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

"По версии следствия, Годунин путём угроз и уговоров склонил руководство ГУП "ДСУ-3" и фирмы-конкурента к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)", — сказано на сайте ведомства.

Согласно договорённости фирмы вдвоём должны были участвовать в электронном аукционе на строительство Рпенского проезда в городе Владимире, при этом не снижая максимальную цену контракта, что способствовало бы признанию аукциона несостоявшимся, а победителем торгов признаётся фирма, подавшая заявку первой. Планировалось, что второй участник получит половину объёма работ, предусмотренных контрактом.

В апреле этого года СК завёл уголовное дело на гендиректора ГУП "ДСУ-3" Романа Головина из-за ограничения конкуренции путём заключения картеля с фирмой-конкурентом, что запрещено антимонопольным законодательством. В ходе расследования и выяснилась причастность Годунина к махинациям.