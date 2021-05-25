К вице-губернатору Владимирской области пришли с обысками из-за махинаций с госконтрактом на 2 млрд рублей
Он заключил картель между двумя фирмами-конкурентами, которые должны были поделить между собой госзакупку.
В отношении вице-губернатора Владимирской области Романа Годунина возбуждено уголовное дело из-за махинаций с госконтрактом стоимостью более двух миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
"По версии следствия, Годунин путём угроз и уговоров склонил руководство ГУП "ДСУ-3" и фирмы-конкурента к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)", — сказано на сайте ведомства.
Согласно договорённости фирмы вдвоём должны были участвовать в электронном аукционе на строительство Рпенского проезда в городе Владимире, при этом не снижая максимальную цену контракта, что способствовало бы признанию аукциона несостоявшимся, а победителем торгов признаётся фирма, подавшая заявку первой. Планировалось, что второй участник получит половину объёма работ, предусмотренных контрактом.
В апреле этого года СК завёл уголовное дело на гендиректора ГУП "ДСУ-3" Романа Головина из-за ограничения конкуренции путём заключения картеля с фирмой-конкурентом, что запрещено антимонопольным законодательством. В ходе расследования и выяснилась причастность Годунина к махинациям.
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