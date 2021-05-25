Меркель осталась довольна подтверждением встречи Путина и Байдена

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена очень важна, ведь дипломатия может быть успешна только благодаря подобным саммитам. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Я буду очень довольна, если такая встреча состоится. Подобные встречи всегда были, даже в период холодной войны. У дипломатии есть только один шанс на успех — если люди разговаривают друг с другом", — сказала Меркель.

Канцлер ФРГ заметила также, что даже при противоположном мнении о той или иной ситуации говорить и проводить саммиты необходимо, ведь так можно продвинуть свои интересы в большей степени.