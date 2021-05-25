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Меркель осталась довольна подтверждением встречи Путина и Байдена

Она заметила, что даже при противоположном мнении о той или иной ситуации говорить и проводить саммиты необходимо.

25 мая, 15:59
<p>Фото © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN / POOL

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена очень важна, ведь дипломатия может быть успешна только благодаря подобным саммитам. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Я буду очень довольна, если такая встреча состоится. Подобные встречи всегда были, даже в период холодной войны. У дипломатии есть только один шанс на успех — если люди разговаривают друг с другом", — сказала Меркель.

Канцлер ФРГ заметила также, что даже при противоположном мнении о той или иной ситуации говорить и проводить саммиты необходимо, ведь так можно продвинуть свои интересы в большей степени.

Кремль: Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня

Кремль: Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня

Напомним, на прошлой неделе на полях министерской сессии Арктического совета в столице Исландии прошла первая встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров глава МИД РФ заявил о готовности Москвы "разгрести завалы" в дипотношениях с США. Встреча длилась почти два часа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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