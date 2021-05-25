Меркель сообщила о решении стран ЕС расширить санкции против Белоруссии
К президенту республики Александру Лукашенко и многим политикам страны добавятся новые лица.
Фото © Twitter / European Commission
Главы стран ЕС и их правительств решили расширить санкции в отношении Белоруссии после задержания основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софьи Сапеги. Об этом рассказала канцлер Германии Ангела Меркель.
"Мы попросили глав МИД включить в санкционный список новых лиц и организации и принять решение о новых целенаправленных экономических санкциях", — заявила Меркель.
Она напомнила, что в ограничительном списке уже находятся президент республики Александр Лукашенко и многие политики страны. Участники саммита потребовали немедленного освобождения Протасевича и Сапеги. Кроме того, в ЕС считают необходимым расследование инцидента с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair со стороны Международной организации гражданской авиации.
Напомним, после экстренной посадки самолёта и последующего задержания основателя телеграм-канала NEXTA и главреда также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией.
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