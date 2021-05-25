Меркель сообщила о решении стран ЕС расширить санкции против Белоруссии

Главы стран ЕС и их правительств решили расширить санкции в отношении Белоруссии после задержания основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софьи Сапеги. Об этом рассказала канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы попросили глав МИД включить в санкционный список новых лиц и организации и принять решение о новых целенаправленных экономических санкциях", — заявила Меркель.