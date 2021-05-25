Минобороны Азербайджана опровергло сообщение об обстреле на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана заявило, что сообщение об обстреле на границе с Арменией не соответствует действительности. Речь идёт о якобы имевшем место столкновении военных в Кельбаджарском районе республики.

"Днём 25 мая семь грузовиков с личным составом Вооружённых сил Армении совершили попытку приблизиться к указанному участку границы. В результате предпринятых нашими подразделениями упреждающих мер передвижение противника было пресечено. Однозначно заявляем о том, что наши подразделения не вели прицельный огонь по противнику", — говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Ранее Минобороны Армении заявило, что в селе Верин Шоржа Гегаркуникской области (граничит с Кельбаджарским районом Азербайджана) произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия. В результате был смертельно ранен младший сержант.