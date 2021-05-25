Минобороны Азербайджана опровергло сообщение об обстреле на границе с Арменией
Армянские военные уверяют в обратном: по их данным, инцидент был и его жертвой стал смертельно раненный младший сержант.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Министерство обороны Азербайджана заявило, что сообщение об обстреле на границе с Арменией не соответствует действительности. Речь идёт о якобы имевшем место столкновении военных в Кельбаджарском районе республики.
"Днём 25 мая семь грузовиков с личным составом Вооружённых сил Армении совершили попытку приблизиться к указанному участку границы. В результате предпринятых нашими подразделениями упреждающих мер передвижение противника было пресечено. Однозначно заявляем о том, что наши подразделения не вели прицельный огонь по противнику", — говорится в сообщении на сайте военного ведомства.
Ранее Минобороны Армении заявило, что в селе Верин Шоржа Гегаркуникской области (граничит с Кельбаджарским районом Азербайджана) произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия. В результате был смертельно ранен младший сержант.
Лайф уже писал, что 13 мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Он подчеркнул, что есть карта, утверждённая советской Арменией, советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.
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