Макрон признал, что политика антироссийских санкций не является эффективной
Французский лидер считает необходимым определить стратегию развития отношений с Россией, которая должна сочетать диалог и требовательность.
Политика антироссийских санкций больше не является эффективной для решения долгосрочных проблем. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
"Политика наращивания санкций в отношении России по долгосрочным проблемам больше не является эффективной, поэтому мы поручили подготовку в июне доклада, который, по моему мнению, должен определить, какой должна быть стратегия", — подчеркнул он.
По словам Макрона, Евросоюзу необходимо определить стратегию развития отношений с Россией, которая должна сочетать диалог и требовательность.
"Нам необходимо определить как краткосрочную, так и долгосрочную стратегию в отношениях с Россией. Она должна сочетать диалог и требовательность", — рассуждает политик.
Ранее стало известно, что США не будут вводить новые санкции против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG. По данным издания, об этом Госдеп заявил в докладе конгрессу. Впервые о таком повороте событий сообщил портал Axios, заметив, что США не хотят подвергать угрозе свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.
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