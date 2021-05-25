Макрон признал, что политика антироссийских санкций не является эффективной

Политика антироссийских санкций больше не является эффективной для решения долгосрочных проблем. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Политика наращивания санкций в отношении России по долгосрочным проблемам больше не является эффективной, поэтому мы поручили подготовку в июне доклада, который, по моему мнению, должен определить, какой должна быть стратегия", — подчеркнул он.

По словам Макрона, Евросоюзу необходимо определить стратегию развития отношений с Россией, которая должна сочетать диалог и требовательность.