Покрас Лампас создал в Москве гигантские граффити из имён пропавших без вести детей

Покрас Лампас нарисовал новое гигантское граффити, посвятив его пропавшим детям. Видео © LIFE

В Москве на улице Большая Якиманка появился мемориал в память о пропавших без вести детях. Гигантское граффити на фасаде шестиэтажного дома нарисовал российский художник-каллиграф Покрас Лампас при участии поисково-спасательной организации "Лиза алерт".

"Мемориал посвящён довольно непростой, но, на мой взгляд, очень важной теме — пропавшим детям. Важно отметить, что это не дети, пропавшие без вести, а именно заявки на пропавших детей, которые поступают каждый день и каждый час в спасательный отряд", — рассказал художник.

Уникальный рисунок целиком состоит из имён детей, которые не вернулись домой. По словам Покраса, создавать граффити ему помогали ассистенты, однако всё, что связано с самим процессом рисования, делал он сам. Открытие арт-объекта приурочили к Международному дню пропавших детей, который отмечается 25 мая. Рядом с мемориалом также была установлена табличка с описанием, где продублировано почти 400 имён, написанных на стене.