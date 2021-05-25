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Покрас Лампас создал в Москве гигантские граффити из имён пропавших без вести детей

В рисунок включено почти 400 имён несовершеннолетних, которые так и не вернулись домой.

25 мая, 15:23

Покрас Лампас нарисовал новое гигантское граффити, посвятив его пропавшим детям. Видео © LIFE

В Москве на улице Большая Якиманка появился мемориал в память о пропавших без вести детях. Гигантское граффити на фасаде шестиэтажного дома нарисовал российский художник-каллиграф Покрас Лампас при участии поисково-спасательной организации "Лиза алерт".

"Мемориал посвящён довольно непростой, но, на мой взгляд, очень важной теме — пропавшим детям. Важно отметить, что это не дети, пропавшие без вести, а именно заявки на пропавших детей, которые поступают каждый день и каждый час в спасательный отряд", — рассказал художник.

"Находим новые варианты". Покрас Лампас рассказал, что изменилось в профессии художника с приходом пандемии

"Находим новые варианты". Покрас Лампас рассказал, что изменилось в профессии художника с приходом пандемии

Уникальный рисунок целиком состоит из имён детей, которые не вернулись домой. По словам Покраса, создавать граффити ему помогали ассистенты, однако всё, что связано с самим процессом рисования, делал он сам. Открытие арт-объекта приурочили к Международному дню пропавших детей, который отмечается 25 мая. Рядом с мемориалом также была установлена табличка с описанием, где продублировано почти 400 имён, написанных на стене.

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге и Ленинградской области стали чаще пропадать без вести подростки.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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