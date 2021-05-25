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Сайт Минтранса Белоруссии перестал работать после публикации расшифровки переговоров диспетчера с пилотом Ryanair

При попытке входа появляется сообщение об ошибке 508, основной причиной которой является количество одновременно запущенных процессов.

25 мая, 15:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сайт Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии не работает после публикации расшифровки переговоров между диспетчером аэропорта Минска и пилота самолёта Ryanair. По всей видимости, портал не выдержал наплыва посетителей.

"Достигнуто ограничение ресурсов. Веб-сайт временно не может обработать ваш запрос, поскольку он превышает лимит ресурсов. Пожалуйста, повторите попытку позже", — говорится в сообщении при попытке входа.

В большинстве случаев основной причиной ошибки 508 является количество одновременно запущенных процессов.

"У вас на борту — бомба": Появилась расшифровка переговоров диспетчера в Минске с пилотом самолёта Ryanair

"У вас на борту — бомба": Появилась расшифровка переговоров диспетчера в Минске с пилотом самолёта Ryanair

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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