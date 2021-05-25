Сайт Минтранса Белоруссии перестал работать после публикации расшифровки переговоров диспетчера с пилотом Ryanair
При попытке входа появляется сообщение об ошибке 508, основной причиной которой является количество одновременно запущенных процессов.
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Сайт Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии не работает после публикации расшифровки переговоров между диспетчером аэропорта Минска и пилота самолёта Ryanair. По всей видимости, портал не выдержал наплыва посетителей.
"Достигнуто ограничение ресурсов. Веб-сайт временно не может обработать ваш запрос, поскольку он превышает лимит ресурсов. Пожалуйста, повторите попытку позже", — говорится в сообщении при попытке входа.
В большинстве случаев основной причиной ошибки 508 является количество одновременно запущенных процессов.
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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.
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