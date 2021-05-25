Сайт Минтранса Белоруссии перестал работать после публикации расшифровки переговоров диспетчера с пилотом Ryanair

Сайт Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии не работает после публикации расшифровки переговоров между диспетчером аэропорта Минска и пилота самолёта Ryanair. По всей видимости, портал не выдержал наплыва посетителей.

"Достигнуто ограничение ресурсов. Веб-сайт временно не может обработать ваш запрос, поскольку он превышает лимит ресурсов. Пожалуйста, повторите попытку позже", — говорится в сообщении при попытке входа.