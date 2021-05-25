В Госдуме одобрили ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде

Предполагается увеличение не только сроков тюремного заключения, но и размеров штрафов для уже осуждённых автомобилистов.

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла правительственный законопроект об увеличении наказания за вождение в нетрезвом виде. Пока что соответствующие поправки приняты в первом чтении.

Документ предполагает увеличить с двух до трёх лет лишения свободы наказание по статье за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 264 УК РФ). Также предлагается увеличение штрафа по данной статье от 300 до 500 тысяч вместо от 200 до 300 тысяч рублей.

"Все эти шаги уменьшат аварии на дорогах и количество жертв из‑за пьяного водителя. Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным", — прокомментировал решение депутатов председатель Государственной думы Вячеслав Володин.