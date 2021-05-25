Овечкин рассказал, где хочет закончить свою карьеру

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что хотел бы закончить спортивную карьеру в своей нынешней команде. Его слова приводит журналистка The Washington Post Саманта Пелл.

"У нас ещё есть время. Очевидно, я хочу закончить здесь свою карьеру", — заявил Овечкин.

При этом действующее соглашение между игроком и "Вашингтоном" заканчивается 1 июля, после чего он станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любым клубом.