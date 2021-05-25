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Овечкин рассказал, где хочет закончить свою карьеру

При этом его действующий контракт с клубом заканчивается 1 июля.

25 мая, 14:56
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Capitals/photos/a.10150106023301762/10158263474231762/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Washington Capitals</a></p>

Фото © Facebook / Washington Capitals

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что хотел бы закончить спортивную карьеру в своей нынешней команде. Его слова приводит журналистка The Washington Post Саманта Пелл.

"У нас ещё есть время. Очевидно, я хочу закончить здесь свою карьеру", — заявил Овечкин.

При этом действующее соглашение между игроком и "Вашингтоном" заканчивается 1 июля, после чего он станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любым клубом.

Овечкин освободился для сборной: "Вашингтон" проиграл "Бостону" и вылетел из Кубка Стэнли

Овечкин освободился для сборной: "Вашингтон" проиграл "Бостону" и вылетел из Кубка Стэнли

Ранее "Вашингтон" вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в серии до четырёх побед "Бостону". Овечкин мог присоединиться к нашей сборной на ЧМ в Риге, однако из-за большого количества травм он не поможет национальной команде.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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