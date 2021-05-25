Овечкин рассказал, где хочет закончить свою карьеру
При этом его действующий контракт с клубом заканчивается 1 июля.
Фото © Facebook / Washington Capitals
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что хотел бы закончить спортивную карьеру в своей нынешней команде. Его слова приводит журналистка The Washington Post Саманта Пелл.
"У нас ещё есть время. Очевидно, я хочу закончить здесь свою карьеру", — заявил Овечкин.
При этом действующее соглашение между игроком и "Вашингтоном" заканчивается 1 июля, после чего он станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любым клубом.
Ранее "Вашингтон" вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в серии до четырёх побед "Бостону". Овечкин мог присоединиться к нашей сборной на ЧМ в Риге, однако из-за большого количества травм он не поможет национальной команде.
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