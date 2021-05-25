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Новый наставник Кокорина: "Фиорентина" объявила имя будущего главного тренера

Ранее сообщалось об интересе "фиалок" к бывшему рулевому "Спартака" Доменико Тедеско.

25 мая, 15:10
<p>Фото © Zuma </p>

Фото © Zuma

Главным тренером итальянской "Фиорентины", за которую выступает россиянин Александр Кокорин, станет Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Гений, но безрассудный человек": Итальянское СМИ сравнило Кокорина с Балотелли

"Гений, но безрассудный человек": Итальянское СМИ сравнило Кокорина с Балотелли

К работе с клубом он приступит уже 1 июля. Ранее Гаттузо покинул "Наполи", с которым не смог занять место в призовой тройке чемпионата Италии и попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Кокорин остался без тренера: "Фиорентина" уволила Чезаре Пранделли

Кокорин остался без тренера: "Фиорентина" уволила Чезаре Пранделли

Добавим, что по ходу сезона "Фиорентина" дважды меняла тренеров. Сначала на место Джузеппе Якини пришёл Чезаре Пранделли, а затем он же сменил последнего, когда тот был отправлен в отставку.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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