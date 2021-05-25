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Названы страны Евросоюза, готовые выдать визы россиянам уже сейчас

Многие из них ввели условия, при которых можно получить разрешение на въезд и планировать путешествия.

25 мая, 15:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Некоторые европейские страны уже сейчас готовы выдать гражданам России разрешение на въезд, ведь их визовые центры возобновили работу. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, Великобритания, Греция и Болгария без дополнительных условий выдают разрешения в своих центрах. В Венгрию можно отправиться, если у вас есть билет на предстоящий чемпионат Европы по футболу, а Хорватия примет заявку на туристическую визу при подтверждении полной оплаты проживания.

Некоторые страны дают разрешения только тем, кто планирует вернуться к семье, поехать на лечение, работу или учёбу. В Бельгию отправиться можно по деловой поездке, для заключения брака или воссоединения с семьёй, а Португалия разрешит приехать спортсменам, сотрудникам НПО или людям с культурными или научными целями.

Мальта, Норвегия, Дания и Ирландия принимают граждан лишь в исключительных случаях, а Латвия — только для лечения, а также если поездка согласована с инспекцией здоровья страны. В Литву смогут попасть люди по работе и в основном водители международных грузовых транспортных средств, а Польша позволит приехать студентам, людям с картой поляка и для воссоединения с семьёй.

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Грузия в первый день лета откроет сухопутные границы

Испания одобрит въезд владельцам многолетних шенгенов, недвижимости, студентам, морякам, пилотам, бортпроводникам, спортсменам, близким родственникам граждан ЕС и бизнесменам, однако пока попасть в страну они не смогут, а в Нидерландах к этим категориям добавляют журналистов, учёных и нуждающихся в лечении.

В Италии выдадут туристические визы вместо тех, срок которых истёк в период с 1 января 2020 года по настоящий момент, в Чехию попасть смогут те, кто докажет необходимость въезда по семейным обстоятельствам или для лечения, а Финляндия к этому добавляет владельцев недвижимости и едущих на похороны или свадьбу россиян. А вот туристам попасть в Австрию или Германию всё ещё не получится.

Иностранные болельщики смогут попасть на Евро-2020 в Россию без виз

Иностранные болельщики смогут попасть на Евро-2020 в Россию без виз

Ранее в Евросоюзе приняли решение разрешить въезд вакцинированным от коронавируса туристам. При этом в упрощённом режиме будут приниматься привитые препаратами, одобренными в ЕС. А других путешественников будут впускать по усмотрению конкретных принимающих стран.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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