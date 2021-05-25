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Задержанная вместе с Протасевичем россиянка Сапега арестована в Белоруссии на два месяца

По словам адвоката, девушке "предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния". Какого именно, не уточняется.

25 мая, 15:32
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Задержанная вместе с Романом Протасевичем россиянка София Сапега арестована в Белоруссии на два месяца, её поместили в СИЗО. Об этом сообщил Лайфу её адвокат Александр Филанович.

"Сегодня был допрос Софии. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок два месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ", — сказал он.

Собеседник Лайфа уточнил, что содержать девушку будут в СИЗО КГБ. Расследование ведёт Главное следственное управление Следственного комитета Белоруссии. При этом с адвоката взяли подписку о неразглашении. Тем не менее он заверил, что россиянке оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь. В ближайшее время Филанович намерен посетить Софию в СИЗО.

МИД РФ: Минск подтвердил задержание россиянки Сапеги на 72 часа

МИД РФ: Минск подтвердил задержание россиянки Сапеги на 72 часа

Как ранее сообщал Лайф, не пускают к Софии и её адвоката. При этом известно, что никакие обвинения ей предъявлены не были. Девушка находится в изоляторе после того, как её и создателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины – Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Реакция мирового сообщества на инцидент не заставила себя ждать: Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, а ряд крупнейших авиаперевозчиков принял решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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