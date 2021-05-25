Задержанная вместе с Протасевичем россиянка Сапега арестована в Белоруссии на два месяца

Задержанная вместе с Романом Протасевичем россиянка София Сапега арестована в Белоруссии на два месяца, её поместили в СИЗО. Об этом сообщил Лайфу её адвокат Александр Филанович.

"Сегодня был допрос Софии. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок два месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ", — сказал он.