Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Франция призвала провести международное расследование инцидента с самолётом Ryanair в Минске

По словам Макрона, это "неприемлемый акт", нарушающий международное право. К такому же мнению пришли и другие участники саммита в Брюсселе.

25 мая, 15:30

Фото © ТАСС / ЕРА / YOAN VALAT

Евросоюзу необходимо провести независимое расследование инцидента с самолётом Ryanair. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"У вас на борту — бомба": Появилась расшифровка переговоров диспетчера в Минске с пилотом самолёта Ryanair

"У вас на борту — бомба": Появилась расшифровка переговоров диспетчера в Минске с пилотом самолёта Ryanair

"Необходимо провести независимое международное расследование. Мы также требуем немедленно освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу", — заявил французский лидер.

Сам инцидент с посадкой борта политик назвал неприемлемым актом, нарушающим международное право. По словам Макрона, европейские партнёры отреагируют на произошедшее усилением санкций и внешнего давления на официальный Минск.

"Мы также решили расширить индивидуальные и экономические санкции и запретить доступ белорусской компании в европейские аэропорты, а также запретить авиакомпаниям ЕС пролёт над белорусской территорией", — перечислил Макрон.

"За это будут платить пассажиры": Кремль счёл поспешной рекомендацию ЕС облетать Белоруссию

"За это будут платить пассажиры": Кремль счёл поспешной рекомендацию ЕС облетать Белоруссию

Напомним, после экстренной посадки самолёта и последующего задержания основателя телеграм-канала NEXTA и главреда также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Китай призвал Белоруссию и ЕС к сдержанности на фоне задержания Протасевича

сегодня в 09:09
Life

Макрон признал, что политика антироссийских санкций не является эффективной

сегодня в 15:37

Украинский депутат Гончаренко показал, как он готовится к "освобождению Кубани"

сегодня в 16:52

При прочих равных выбирают русское: AliExpress проанализировал предпочтения жителей России

сегодня в 16:52

Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете отождествления ролей СССР и нацистской Германии в ВОВ

сегодня в 16:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1