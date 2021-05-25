Франция призвала провести международное расследование инцидента с самолётом Ryanair в Минске

Евросоюзу необходимо провести независимое расследование инцидента с самолётом Ryanair. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Необходимо провести независимое международное расследование. Мы также требуем немедленно освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу", — заявил французский лидер.

Сам инцидент с посадкой борта политик назвал неприемлемым актом, нарушающим международное право. По словам Макрона, европейские партнёры отреагируют на произошедшее усилением санкций и внешнего давления на официальный Минск.