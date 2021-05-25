Франция призвала провести международное расследование инцидента с самолётом Ryanair в Минске
По словам Макрона, это "неприемлемый акт", нарушающий международное право. К такому же мнению пришли и другие участники саммита в Брюсселе.
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Евросоюзу необходимо провести независимое расследование инцидента с самолётом Ryanair. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
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"Необходимо провести независимое международное расследование. Мы также требуем немедленно освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу", — заявил французский лидер.
Сам инцидент с посадкой борта политик назвал неприемлемым актом, нарушающим международное право. По словам Макрона, европейские партнёры отреагируют на произошедшее усилением санкций и внешнего давления на официальный Минск.
"Мы также решили расширить индивидуальные и экономические санкции и запретить доступ белорусской компании в европейские аэропорты, а также запретить авиакомпаниям ЕС пролёт над белорусской территорией", — перечислил Макрон.
Напомним, после экстренной посадки самолёта и последующего задержания основателя телеграм-канала NEXTA и главреда также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией.
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