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Белоруссия закрывает своё посольство в Канаде

Республика намерена сократить количество дипмиссий, а также их сотрудников в некоторых странах.

25 мая, 15:41

Фото © Shutterstock

Белоруссия закрывает своё посольство в Канаде. Соответствующее постановление совета министров зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов республики.

Республика намерена сократить количество посольств, а также их сотрудников в некоторых странах. В МИД Белоруссии отмечали, что речь идёт о дипмиссиях, работа которых не приносит "нужной внешнеэкономической отдачи". При этом Минск может рассмотреть возможность расширения дипломатического присутствия в "перспективных" регионах.

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Отметим, что Канада была одной из стран, которая не признала итоги состоявшихся в Белоруссии президентских выборов. После этого Оттава ввела санкции против Александра Лукашенко и его окружения.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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