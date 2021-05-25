Белоруссия закрывает своё посольство в Канаде
Республика намерена сократить количество дипмиссий, а также их сотрудников в некоторых странах.
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Белоруссия закрывает своё посольство в Канаде. Соответствующее постановление совета министров зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов республики.
Республика намерена сократить количество посольств, а также их сотрудников в некоторых странах. В МИД Белоруссии отмечали, что речь идёт о дипмиссиях, работа которых не приносит "нужной внешнеэкономической отдачи". При этом Минск может рассмотреть возможность расширения дипломатического присутствия в "перспективных" регионах.
Отметим, что Канада была одной из стран, которая не признала итоги состоявшихся в Белоруссии президентских выборов. После этого Оттава ввела санкции против Александра Лукашенко и его окружения.
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