Белоруссия закрывает своё посольство в Канаде

Республика намерена сократить количество посольств, а также их сотрудников в некоторых странах. В МИД Белоруссии отмечали, что речь идёт о дипмиссиях, работа которых не приносит "нужной внешнеэкономической отдачи". При этом Минск может рассмотреть возможность расширения дипломатического присутствия в "перспективных" регионах.