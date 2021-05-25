В Якутии передумали делать вакцинацию от коронавируса обязательной

Из пресс-релиза Правительства Якутии об обязательной вакцинации населения от коронавируса в нескольких местах пропало слово "обязательная". Ранее сообщалось, что Республика Саха стала первым российским регионом, кто ввёл такие меры.

Теперь в сообщении, которое опубликовала пресс-служба Администрации Якутии, говорится об "обеспечении массовой вакцинации якутян". Слово "обязательная" пропало также из строчки про соответствующее постановление главного санитарного врача республики об иммунизации населения. Кроме того, перестала быть "обязательной" вакцинация в вырезке про штрафы, которые ждут работодателей.

Подкорректированными оказались и соцсети правительства. В частности, из Instagram-аккаунта исчезла публикация об "обязательной массовой вакцинации населения", которую обозначил главный санитарный врач. При этом на странице главы республики Айсена Николаева остался ролик, в котором он во время выступления на заседании регионального оперштаба называет процедуру "практически обязательной".