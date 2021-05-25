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Меркель заявила, что у ЕС нет данных о причастности России к инциденту с "боингом" Ryanair

Она также сообщила о намерении обсудить данный инцидент с российским коллегой Владимиром Путиным.

25 мая, 16:14
<p>Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото © G20 Argentina  </p>

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото © G20 Argentina  

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отсутствии у Евросоюза данных о причастности России к ситуации с экстренной посадкой "боинга" Ryanair в Минске. Она рассказала, что данный вопрос поднимался на саммите ЕС.

"У нас вчера не было подтверждённых сведений о роли России, и поэтому мы не давали оценку этому. Если я буду разговаривать с российским президентом, эта тема, конечно, будет в повестке, но мы не должны исходить из предположений", — объяснила она на брифинге по итогам саммита.

Меркель сообщила о решении стран ЕС расширить санкции против Белоруссии

Меркель сообщила о решении стран ЕС расширить санкции против Белоруссии

Напомним, после экстренной посадки самолёта и последующего задержания основателя телеграм-канала NEXTA и главреда также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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